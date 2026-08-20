Reprodução Wikimedia Commons/Hari Mohan Meena Crocodilo-persa é responsável pelas mortes de pelo menos 50 pessoas por ano na Índia

Um crocodilo-persa apareceu dentro de uma casa e assustou os moradores da região de Khandepar, no estado de Goa, oeste da Índia. O proprietário da residência viu o animal e chamou as autoridades, tanto para proteger as pessoas quanto para evitar que o réptil fosse morto.





Agentes florestais e uma equipe especializada em resgate de fauna silvestre foram até o endereço e conduziram a captura do réptil. O crocodiliano saiu vivo e ninguém se feriu, com o animal retornando ao seu habitat natural.

Como a estação chuvosa está terminando, os crocodilos estão migrando em direção aos corpos d'água. Jignesh Parmar, resgatador do Departamento de Florestas (à agência ANI)





Khandepar fica às margens do rio de mesmo nome, afluente do curso d'água Mandovi. O maior réptil que habita a região é o crocodilo-persa, que chega a quatro metros de comprimento e vive em rios, manguezais e canais de irrigação por boa parte do território indiano.

Reprodução Wikimedia Commons/Karunakar Rayker from India Crocodilo-persa é responsável por mais de 50 mortes anuais





O grupo dos crocodilianos possui um comportamento raro quando comparado à outros predadores: são alguns dos únicos animais que incluem o ser humano na lista de presas. A base CrocAttack, mantida pela Universidade Charles Darwin, na Austrália, contabilizou 5.614 ataques entre 2015 e 2024, com 2.873 mortes registradas.

Reprodução Wikimedia Commons/Giles Laurent, gileslaurent.com Crocodilo-persa é responsável por mais de 50 mortes anuais





Além disso, alguns pesquisadores estipulam que o número real chegue a mil mortes anuais, já que muitos casos na África rural e no sul da Ásia nunca foram notificados. Dos 26 crocodilianos conhecidos, pelo menos oito atacam pessoas com regularidade. O crocodilo-do-nilo lidera as estatísticas, com estimativa de 200 a 300 mortes por ano na África subsaariana, enquanto o crocodilo-de-água-salgada vem logo depois.

Reprodução Wikimedia Commons/Karunakar Rayker from India Crocodilo-persa é responsável por mais de 50 mortes anuais





O crocodilo-persa também mata dezenas de pessoas por ano na Índia, sendo que quase metade dos ataques da subespécie termina em morte. O padrão é sempre o mesmo: o réptil fica submerso perto da margem e dispara o bote em questão de segundos, com força de mordida que impede qualquer reação.

Reprodução Wikimedia Commons/Chris Shervey from Northampton, UK Crocodilo-persa é responsável pelas mortes de pelo menos 50 pessoas por ano na Índia





Em áreas com crocodilianos, as orientações dos órgãos ambientais consistem em manter pelo menos cinco metros de distância da margem, nunca repetir o mesmo ponto e o mesmo horário para atividades na água e jamais limpar peixe ou descartar restos de comida perto do rio.

Reprodução Wikimedia Commons/Sumita Roy Dutta Crocodilo-persa é responsável pelas mortes de pelo menos 50 pessoas por ano na Índia







