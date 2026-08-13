Um jogador de futebol americano da Maumelle High School, no Sul dos Estados Unidos, encontrou uma cobra peçonhenta dentro do próprio capacete durante um treino na última quinta-feira (6). O réptil estava alojado no acolchoado do equipamento de proteção e o estudante não foi picado.
A equipe de adolescentes havia terminado o aquecimento e estava dividida por posição quando o jogador sentiu uma estranha sensação na cabeça. O garoto retirou o capacete e procurou o treinador, que acionou o diretor de esportes da escola, Kirk Horton. Os técnicos localizaram o réptil sob a espuma, guardaram o equipamento em uma sacola e chamaram o serviço de zoonoses de Maumelle.
Foi realmente um choque e uma sensação de incredulidade. Eu tenho mais chance de ganhar na loteria do que de ver isso nos meus dez anos. Kirk Horton, diretor de esportes da Maumelle High School (à KARK)
Após análise dos especialistas em vida selvagem, foi identificada uma cobra boca-de-algodão de aproximadamente 60 centímetros, também conhecida como mocassim-d'água ou cottonmouth.
O animal se enfiou entre as camadas do capacete e as ferramentas disponíveis não alcançavam o local. Para retirar a serpente, o capacete foi submerso em um recipiente com água até que o réptil saísse em busca de ar.
Chris Davis, diretor do serviço de zoonoses, disse à emissora KATV que já retirou cobras de veículos e de bolsas, mas nunca de um capacete. O mandante da instituição de conservação animal afirmou que o jogador teve sorte por não ter sido picado.
Já removi cobra de saída de ar de carro, do motor, de bolsas, de mochilas. Em um capacete? Nunca. Foi muito irreal. Você precisava meio que estar lá e tirar fotos para dizer que aquilo era real. A boca-de-algodão, na minha opinião, é provavelmente a segunda cobra mais peçonhenta aqui no Arkansas. Chris Davis, diretor do serviço de zoonoses de Maumelle
O réptil foi capturado vivo e solto em uma área de mata distante da escola. Nick Farr, diretor executivo da Maumelle High School, informou à ABC News que o responsável pelo estudante foi comunicado. Depois do acidente, o jogador pegou outro capacete e retornou ao treino.