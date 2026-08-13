A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos
Montagem iG - Divulgação/Maumelle Animal Shelter e Reprodução Wikimedia Commons/Geoff Gallice from Gainesville
A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos

Um jogador de futebol americano da Maumelle High School, no Sul dos Estados Unidos, encontrou uma cobra  peçonhenta dentro do próprio capacete durante um treino na última quinta-feira (6). O réptil estava alojado no acolchoado do equipamento de proteção e o estudante não foi picado.

A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos
Reprodução Wikimedia Commons/Content Provider(s): CDC/ Edward J. Wozniak D.V.M., Ph.D., Michael Smith
A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos


A equipe de adolescentes havia terminado o aquecimento e estava dividida por posição quando o jogador sentiu uma estranha sensação na cabeça. O garoto retirou o capacete e procurou o treinador, que acionou o diretor de esportes da escola, Kirk Horton. Os técnicos localizaram o réptil  sob a espuma, guardaram o equipamento em uma sacola e chamaram o serviço de zoonoses de Maumelle.

Foi realmente um choque e uma sensação de incredulidade. Eu tenho mais chance de ganhar na loteria do que de ver isso nos meus dez anos. Kirk Horton, diretor de esportes da Maumelle High School (à KARK)




A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos
Reprodução Wikimedia Commons/Virginia State Parks
A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos


Após análise dos especialistas em vida selvagem, foi identificada uma cobra  boca-de-algodão de aproximadamente 60 centímetros, também conhecida como mocassim-d'água ou cottonmouth.

A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos
Divulgação/Maumelle Animal Shelter
A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos


O animal se enfiou entre as camadas do capacete e as ferramentas disponíveis não alcançavam o local. Para retirar a serpente, o capacete foi submerso em um recipiente com água até que o  réptil saísse em busca de ar.

A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos
Reprodução Wikimedia Commons/MH Herpetology - Own work
A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos


Chris Davis, diretor do serviço de zoonoses, disse à emissora KATV que já retirou cobras de veículos e de bolsas, mas nunca de um capacete. O mandante da instituição de conservação animal afirmou que o jogador teve sorte por não ter sido picado.

Já removi cobra de saída de ar de carro, do motor, de bolsas, de mochilas. Em um capacete? Nunca. Foi muito irreal. Você precisava meio que estar lá e tirar fotos para dizer que aquilo era real. A boca-de-algodão, na minha opinião, é provavelmente a segunda cobra mais peçonhenta aqui no Arkansas. Chris Davis, diretor do serviço de zoonoses de Maumelle






A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos
Reprodução Wikimedia Commons/U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region
A cottonmouth, também chamada de cobra boca-de-algodão ou mocassim-d'água, é nativa do sudeste dos Estados Unidos


O réptil foi capturado vivo e solto em uma área de mata  distante da escola. Nick Farr, diretor executivo da Maumelle High School, informou à ABC News que o responsável pelo estudante foi comunicado. Depois do acidente, o jogador pegou outro capacete e retornou ao treino.


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-08-13/jogador-de-futebol-americano-acha-cobra-peconhenta-no-capacete.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes