Reprodução/Instagram @clement_vandenkerckhove Clément Vandenkerckhove e o pai, Príncipe Laurent da Bélgica

O ex-vendedor de carros Clément Vandenkerckhove, de 26 anos, se tornou oficialmente príncipe da Bélgica. O reconhecimento legal como filho de Laurent, irmão caçula do rei Philippe, foi selado em cerimônia discreta no cartório de Bruxelas, há cerca de seis meses. Os detalhes do ocorrido só vieram a público na última quinta-feira (20). Segundo informações do jornal The New York Times, o Palácio Real Belga confirmou a paternidade.

Reprodução/Instagram @clement_vandenkerckhove Clément Vandenkerckhove





A confirmação veio através de um exame de DNA dos envolvidos, que resultou em 99,5% de compatibilidade sanguínea. Em documentário da emissora VTM, exibido em setembro do ano passado, Clément contou como foi o dia do teste.

Fomos juntos ao hospital e me lembro de que ele disse: 'Eu vou primeiro para que você fique tranquilo'. Clément Vandenkerckhove, príncipe da Bélgica (à emissora belga VTM)

















Reprodução/Instagram @clement_vandenkerckhove Clément Vandenkerckhove





O príncipe Laurent namorou a cantora Wendy Van Wanten, nome artístico de Iris Vandenkerckhove, nos anos 1990, depois de um encontro em um desfile de moda em Paris, capital francesa. A relação acabou em meio a rumores de desaprovação do antigo rei belga, mas a identidade do pai ficou guardada até Clément completar 16 anos. Em 2013, o ex-vendedor de carros chegou a cruzar com o pai por acaso em um shopping, sem saber quem era.

Reprodução/Instagram @belgianroyalpalace Família Real Belga





Quatro anos depois da revelação da mãe, o jovem reuniu coragem e telefonou para o príncipe Laurent. O nobre atendeu a chamada e ambos mantiveram contato frequente, se encontraram pessoalmente e, por fim, fizeram o teste de paternidade, a pedido do próprio monarca belga. Em comunicado oficial publicado na mesma época do documentário, Laurent assumiu o filho biológico.

O reconhecimento foi feito com base em um sentimento de compreensão e respeito pelos envolvidos. Príncipe Laurent da Bélgica em comunicado oficial divulgado em setembro de 2025

















Reprodução/Instagram @belgianroyalpalace Família Real Belga





O registro garante a Clément herança sobre os bens privados de Laurent em pé de igualdade com Louise, Nicolas e Aymeric, filhos do príncipe com a princesa Claire. Apesar disso, o título, previsto em decreto real de 2015, não abre caminho ao trono. O novo príncipe tampouco receberá dotação pública nem terá agenda oficial, já que o benefício alcança apenas quatro integrantes da Família Real Belga nos dias atuais.

Reprodução/Instagram @belgianroyalpalace Família Real Belga





Questionado sobre a possibilidade de adotar o sobrenome Saxe-Coburgo, Clement hesitou, em respeito à mãe. Em entrevista ao periódico belga Het Nieuwsblad, ele afirmou que tem "Orgulho do sobrenome Vandenkerckhove".

Tenho orgulho do sobrenome Vandenkerckhove. Se eu abrisse mão desse sobrenome, seria uma traição a tudo o que minha mãe fez por mim. Clément Vandenkerckhove, príncipe da Bélgica (ao jornal belga Het Nieuwsblad)

















Caso de Clément é o segundo reconhecimento oficial de um filho bastardo na Família Real Belga

Reprodução/Instagram @belgianroyalpalace Philippe, rei da Bélgica





A temática, no entanto, não é novidade dentro da Família Real Belga. O pai de Laurent, o ex-rei Alberto II, também admitiu que tinha uma filha fora do casamento. O monarca só assumiu a paternidade após uma longa batalha judicial e a realização de um exame de DNA, pedido pela artista Delphine Boël. Ela venceu a disputa, ganhou o título real e hoje assina como Delphine de Saxe-Coburgo.



