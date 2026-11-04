Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Leonardo Barchini, ministro da Educação durante o programa "Bom dia ministro", que contou com a presença do iG

A poucos dias do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem) 2026, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, conversou com jornalistas no programa “Bom dia ministro” desta quarta-feira (4), que contou com a participação do iG (assista abaixo) ..

Durante a conversa, o representante do Ministério da Educação (MEC) explicou o que acontece com os estudantes em caso de imprevistos causados pelas condições climáticas, como as fortes chuvas..







Fiscalização

Em resposta ao iG, Leonardo Barchini explicou que a dimensão territorial do Brasil exige um planejamento específico para lidar com esses imprevistos durante a aplicação do exame.

Segundo o ministro, são aproximadamente 1,9 mil cidades envolvidas na realização das provas, com mais de 600 mil pessoas trabalhando na operação, entre fiscais, supervisores e coordenadores

Para isso, existe o protocolo de aplicação de uma prova reserva para atender aos candidatos que não conseguem realizar o exame por causa de situações excepcionais, como as fortes chuvas dos últimos meses, que impeçam o acesso aos locais determinados

De acordo com Barchini, esses estudantes são encaminhados para realizar essa prova reserva posteriormente, seguindo um protocolo de segurança.

O representante dotambém destacou que os candidatos não são prejudicados por precisarem realizar uma prova diferente da original aplicada na data regular.

Isso porque o Enem se baseia na Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que permite comparar os resultados mesmo quando os participantes respondem a questões distintas.



As provas são todas comparáveis. A prova de 2009 é comparável com essa prova de 2026. Então, não há nenhum prejuízo do estudante porque ele fará uma prova diferente, obviamente, mas de nível de dificuldade semelhante. Leonardo Barchini - ministro da Educação



Alta nas inscrições



Na segunda pergunta, o iG abordou a retomada do número de inscritos no Enem. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a edição de 2026 voltou a superar os cinco milhões de inscrições, marca que não era alcançada desde 2020.

Questionado sobre os fatores que contribuíram para esse crescimento,destacou que o país chegou a registrar apenas 3,4 milhões de inscrições em 2022.

Entre as iniciativas que contribuíram para o crescimento, o titular do MEC destacou programas que, segundo ele, contribuíram para aumentar a permanência dos estudantes na escola aumentando o número de jovens que concluíram o ensino médio e, consequentemente, se tornam aptos a realizar o enem.



Novidades do Enem 2026

Durante o programa o representante do MEC também destacou duas novidades que serão implementadas na edição do exame de 2026.

A primeira, é que todos os alunos da rede pública que estão concluindo o ensino médio tiveram a sua inscrição feita de maneira automática.

Outro ponto que será inédito, é que opassa a integrar, de maneira experimental em 2026 e efetiva em 2027, o, índice que monitora a qualidade do ensino público nacional.





Outros temas abordados na entrevista



Durante a entrevista, o ministro também falou sobre a ampliação do programa Pé-de-Meia, incluindo a previsão de alcançar os universitários, a expansão da rede de Institutos Federais e a criação da Universidade Federal Indígena.

Outros assuntos discutidos também foram o impacto da proibição das Bets na educação, especialmente para alunos do ensino médio, a ampliação do ensino em tempo integral, as novas regras do Enamed e o orçamento da educação para 2027.