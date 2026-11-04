A poucos dias do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem) 2026, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, conversou com jornalistas no programa “Bom dia ministro” desta quarta-feira (4), que contou com a participação do iG (assista abaixo) ..
Durante a conversa, o representante do Ministério da Educação (MEC) explicou o que acontece com os estudantes em caso de imprevistos causados pelas condições climáticas, como as fortes chuvas..
Fiscalização
Em resposta ao iG, Leonardo Barchini explicou que a dimensão territorial do Brasil exige um planejamento específico para lidar com esses imprevistos durante a aplicação do exame.
Segundo o ministro, são aproximadamente 1,9 mil cidades envolvidas na realização das provas, com mais de 600 mil pessoas trabalhando na operação, entre fiscais, supervisores e coordenadores
Para isso, existe o protocolo de aplicação de uma prova reserva para atender aos candidatos que não conseguem realizar o exame por causa de situações excepcionais, como as fortes chuvas dos últimos meses, que impeçam o acesso aos locais determinados
De acordo com Barchini, esses estudantes são encaminhados para realizar essa prova reserva posteriormente, seguindo um protocolo de segurança.O representante do MEC também destacou que os candidatos não são prejudicados por precisarem realizar uma prova diferente da original aplicada na data regular.
Isso porque o Enem se baseia na Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que permite comparar os resultados mesmo quando os participantes respondem a questões distintas.
As provas são todas comparáveis. A prova de 2009 é comparável com essa prova de 2026. Então, não há nenhum prejuízo do estudante porque ele fará uma prova diferente, obviamente, mas de nível de dificuldade semelhante. Leonardo Barchini - ministro da Educação
Alta nas inscrições
Na segunda pergunta, o iG abordou a retomada do número de inscritos no Enem. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a edição de 2026 voltou a superar os cinco milhões de inscrições, marca que não era alcançada desde 2020.Questionado sobre os fatores que contribuíram para esse crescimento, Leonardo Barchini destacou que o país chegou a registrar apenas 3,4 milhões de inscrições em 2022.
Entre as iniciativas que contribuíram para o crescimento, o titular do MEC destacou programas que, segundo ele, contribuíram para aumentar a permanência dos estudantes na escola aumentando o número de jovens que concluíram o ensino médio e, consequentemente, se tornam aptos a realizar o enem.
Novidades do Enem 2026
Durante o programa o representante do MEC também destacou duas novidades que serão implementadas na edição do exame de 2026.A primeira, é que todos os alunos da rede pública que estão concluindo o ensino médio tiveram a sua inscrição feita de maneira automática. Outro ponto que será inédito, é que o Enem passa a integrar, de maneira experimental em 2026 e efetiva em 2027, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, índice que monitora a qualidade do ensino público nacional.
Outros temas abordados na entrevista
Durante a entrevista, o ministro também falou sobre a ampliação do programa Pé-de-Meia, incluindo a previsão de alcançar os universitários, a expansão da rede de Institutos Federais e a criação da Universidade Federal Indígena.Outros assuntos discutidos também foram o impacto da proibição das Bets na educação, especialmente para alunos do ensino médio, a ampliação do ensino em tempo integral, as novas regras do Enamed e o orçamento da educação para 2027.