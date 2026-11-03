Reprodução/RPC Casal soube por familiares próximos, que avisaram que, olhando pela janela, a casa não estava mais lá

Uma família de agricultores saiu para um almoço na casa dos avós das crianças ainda pela manhã de um domingo. Ao voltar, se deparou apenas com os pilares remanescentes da casa, roupas molhadas e destroços.

Essa história aconteceu com Fabio Ribeiro Leite e Viviane Machado no último domingo (1º), em Fortes temporais atingiram o Centro-Sul do estado , incluindo a cidade.

O tio da Vivian, minha esposa, foi nos contar que da casa deles lá só enxergavam os pilares da nossa casa, não tinha mais nada. E aí viemos ver. Não fazia ideia que poderia acontecer uma coisa dessas Fabio Ribeiro Leite, à RPC

Moradores da zona rural, em, tiveram o imóvel destruído pelas forças dos ventos enquanto estavam fora de casa.

O casal morava há oito anos na residência e tem dois filhos, uma menina de 4 anos e um bebê de 1 mês e meio. O vento levou todas estruturas da casa. A exceção foi um banheiro interno, que ficou em pé.

Reprodução/RPC Moradores da cidade e equipes da prefeitura iniciaram trabalhos de limpeza e suporte à família

Laranjal (PR) possui 5,6 mil habitantes. Não existem estações meteorológicas na cidade para determinar com precisão velocidade dos ventos que causou os estragos. Contudo, estações próximas, como em Laranjeiras do Sul (PR), apontam para ventos de

Segundo a Prefeitura Municipal, pelo menos 30 casas sofreram danos.





Mais de 1,2 mil pessoas sofreram danos

O temporal que atingiu Laranjal (PR) no domingo (1º) provocou estragos em mais cidades pelo estado. Segundo levantamento preliminar da Defesa Civil estadual divulgado na segunda-feira (02), 17 municípios registraram ocorrências relacionadas ao evento entre os dois dias.

Conforme os dados, 1.277 pessoas foram afetadas, com 350 imóveis danificados e nove desalojadas. Somente a casa em Laranjal (PR) foi totalmente destruída.

Marquinho (PR), cidade a uma hora de Laranjal (PR), foi o ponto mais crítico do estado. 1.080 foram afetados e 270 casas atingidas.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades seguirão sobre o Paraná até pelo menos quinta-feira (05), por causa da formação de um ciclone extratropical.