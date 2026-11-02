Divulgação/ Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Reservatório do Sistema Cantareira registra alta de nível após chuvas acima da média histórica nos meses de setembro e outubro

Os períodos chuvosos de outubro fizeram o Sistema Cantareira atingir 51,2% de sua capacidade neste sábado (31), alcançando um patamar que não registrava há 16 meses — a última vez havia sido em 17 de junho de 2025. O reservatório voltou a ultrapassar a marca dos 50% na última quinta-feira (29).

Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o volume acumulado ao longo do mês foi de 210,8 mm, o que representa 162% da média histórica para o período (130 mm).

A recuperação dos reservatórios, que vinham enfrentando níveis baixos, já havia ganhado impulso no mês anterior. Em setembro, o manancial responsável por abastecer a Grande São Paulo acumulou 282,5 milímetros de chuva, volume equivalente a 358,3% da média climatológica para o mês, que é de 78,8 mm.





Situação dos demais reservatórios e gestão da água

Somando os bons índices do Cantareira aos das demais represas, o Sistema Integrado Metropolitano (SIM) — conjunto que reúne sete mananciais na região — opera atualmente com 61,9% de sua capacidade total.

De acordo com o Governo de São Paulo, o estado vem concentrando esforços desde agosto para preservar os mananciais e afastar o risco de desabastecimento.

Entre as medidas preventivas adotadas está a gestão operacional de pressão na rede no período noturno. A ação permitiu economizar cerca de 209 bilhões de litros de água, volume suficiente para abastecer 36 milhões de pessoas.

Para reforçar a segurança hídrica, o estado também adotou um sistema de faixas de alerta que estabelece ações preventivas específicas para cada nível dos reservatórios. A medida segue as diretrizes da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e busca, segundo o governo, garantir previsibilidade, planejamento e transparência na gestão dos recursos hídricos.