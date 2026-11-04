Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Centro de São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com o sol já muito presente, elevando as temperaturas desde cedo; a mínima registrada pelos termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo foi de 19°C durante a madrugada.

Com o passar das horas, o sol fica ainda mais exposto entre poucas nuvens e, de acordo com a previsão da Defesa Civil, as máximas podem chegar aos 33°C.

Com o calor presente, os índices de umidade relativa do ar devem cair, e podem atingir valores próximos aos 35%, uma faixa que categoriza o ar como seco, abaixo do percentual ideal de 50% a 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Nestes casos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda mais cuidados com a hidratação e a umidificação de ambientes, para prevenir problemas que o tempo seco pode causar. Ações simples como beber mais água, utilizar soro fisiológico para limpeza das vias aéreas e evitar exposição direta ao sol entre 11h e 16h, são encorajadas.

Tempo muda à noite

No final da tarde, uma frente fria se aproxima e aumenta a nebulosidade, o que favorece a formação de áreas de instabilidade e deve causar chuvas rápidas e isoladas em diferentes pontos da capital. No restante do estado, a combinação entre calor, umidade e as áreas de instabilidade devem favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, acompanhada de raios.





Por mais que as alterações afetem todo o estado, as regiões que fazem divisa com o Paraná devem ficar mais atentas a eventuais problemas causados pela chuva. De acordo com a Defesa Civil do estado, o município de Sorocaba e a região que o rodeia estão em situação de atenção, nesses espaços, há potencial para chuvas pontualmente fortes, além de temporais isolados.

Próximos dias

A semana segue com sol e temperaturas em elevação, mas as chuvas retornam a todo o estado com a propagação de uma frente fria que vem do litoral paulista.

Na quinta-feira (05), a manhã terá sol entre nuvens e temperaturas em elevação, com uma mínima prevista de 19°C e máxima que pode chegar aos 31°C. Ainda no período da manhã, pancadas de chuvas isoladas devem atingir a Grande São Paulo; as instabilidades ganham força no decorrer da tarde. Alguns pontos da capital devem registrar chuvas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem superar 60 Km/h.

Na sexta-feira (06) as temperaturas caem, com a mínima de 18°C e a máxima prevista atingindo somente os 23ºC.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quarta-feira (04): Mínima de 19°C, máxima de 33°C. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade

- Quinta-feira (05): Mínima de 19°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde.

- Sexta-feira (06): Mínima de 18°C, máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Sábado (07): Mínima de 18°C, máxima de 29°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal

- Domingo (08): Mínima de 14°C, máxima de 23°C. Sol fechando ainda de manhã, com chuva que se estende pela tarde. À noite, tempo seco

