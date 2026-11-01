Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva em São Paulo

O primeiro domingo de novembro (01) será marcado por condições diferentes nas regiões brasileiras. Enquanto áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte devem registrar pancadas de chuva, trovoadas e risco de temporais, boa parte do Nordeste terá predomínio de sol e temperaturas elevadas. No Sul, a instabilidade ficará mais concentrada no Paraná e em Santa Catarina, enquanto o Rio Grande do Sul terá períodos de tempo firme.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades devem persistir em boa parte do país, sem mudanças significativas em relação aos últimos dias de outubro. A combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente durante a tarde e a noite.

Em algumas localidades, há possibilidade de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo. Por isso, a população deve ficar atenta às mudanças nas condições do tempo, especialmente nas áreas com previsão de temporais.

Região Sudeste terá chuva e risco de temporais

Os moradores do Sudeste devem encontrar um domingo de tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A previsão indica que algumas áreas podem registrar chuva desde as primeiras horas do dia. No entanto, as instabilidades tendem a ganhar força durante a tarde e a noite, quando o aquecimento e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas.

Em Minas Gerais, os maiores riscos de chuva intensa estão no Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Zona da Mata e norte do estado. No Espírito Santo, o interior e a porção norte também merecem atenção.

Em São Paulo, a possibilidade de pancadas aumenta principalmente no oeste e noroeste do estado. Na capital paulista, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida e isolada no fim da tarde. A máxima prevista é de 26°C.

No Rio de Janeiro, também há possibilidade de pancadas, principalmente em áreas do interior. O calor e a sensação de abafamento devem continuar em diferentes pontos da região.

O Inmet mantém alerta amarelo para tempestades em áreas de São Paulo e Minas Gerais, com possibilidade de chuva, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

Centro-Oeste terá pancadas e possibilidade de granizo

No Centro-Oeste, o calor combinado à umidade deve favorecer a formação de nuvens carregadas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

A previsão aponta pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em diferentes áreas. Em Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões sul e sudoeste, existe risco de temporais isolados.

Em Mato Grosso, as precipitações devem atingir principalmente as regiões central, leste, sudeste e noroeste. Já em Goiás e no Distrito Federal, a chuva tende a aparecer com maior frequência durante a tarde e a noite.

O Inmet também não descarta a ocorrência de granizo em áreas de Mato Grosso do Sul e Goiás. Mesmo com a previsão de chuva, as temperaturas permanecem elevadas e a sensação de abafamento deve marcar o dia.

As capitais Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Brasília também podem registrar pancadas ao longo do domingo.

Nordeste terá sol e temperaturas elevadas

Diferentemente de outras partes do país, o Nordeste deve ter predomínio de tempo firme neste domingo. A maior parte dos estados terá períodos prolongados de sol e temperaturas elevadas.

As condições para chuva ficam mais concentradas no sul e sudoeste da Bahia, além de áreas do sul do Maranhão e do Piauí. Nessas localidades, podem ocorrer pancadas isoladas, principalmente em função do aquecimento ao longo do dia.

No litoral nordestino, a circulação de umidade pode provocar aumento de nebulosidade e chuva passageira, mas sem previsão de precipitações generalizadas.

O calor será um dos principais destaques da região. Em algumas áreas do interior, a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30%, exigindo atenção com a hidratação e a exposição prolongada ao sol.

Em Teresina, no Piauí, os termômetros podem chegar aos 38°C. Outras localidades do interior também devem registrar temperaturas bastante elevadas.

Região Norte terá chuva forte em alguns estados

Na Região Norte, a previsão indica condições de instabilidade principalmente no Amazonas, Acre, Rondônia e sul do Pará.

Nesses estados, o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com possibilidade de trovoadas e temporais isolados. No Tocantins, as precipitações devem ocorrer de maneira mais localizada, especialmente no sul do estado.

Em algumas áreas do Amapá, incluindo a região de Macapá, pode haver aumento da nebulosidade e chuva fraca. Já em Roraima e no norte do Pará, o tempo deve permanecer mais firme, com predomínio de sol e temperaturas elevadas.

A previsão também indica calor intenso em diferentes localidades. Em Boa Vista, a máxima pode chegar aos 37°C, enquanto Belém pode registrar até 36°C e Palmas, 35°C.

Sul terá melhora no tempo no Rio Grande do Sul

Na Região Sul, as instabilidades devem se concentrar principalmente no Paraná e em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, por outro lado, terá condições mais estáveis, com períodos de sol e variação de nuvens.

No Paraná, há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, principalmente nas regiões norte, noroeste e oeste. Em alguns pontos, não está descartada a ocorrência de granizo.

Em Santa Catarina, as precipitações devem aparecer de maneira mais isolada, especialmente no Vale do Itajaí, Planalto e leste do estado. Apesar dos períodos de abertura de sol, algumas localidades podem registrar chuva forte.

Já no território gaúcho, o domingo será de tempo mais firme na maior parte das cidades. A previsão indica temperaturas mais amenas em comparação com outras regiões brasileiras, embora o calor possa aumentar em áreas do oeste.

Nas capitais, Curitiba pode registrar máxima de 19°C, Florianópolis deve chegar aos 23°C e Porto Alegre pode atingir 26°C.