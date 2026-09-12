Foto: GovBA Candidatos expõem suas propostas para a Bahia

Os candidatos ao governo da Bahia que concorrem às eleições 2026 apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral, cumprindo à legislação eleitoral brasileira.

Com base nos planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o iG traz as prioridades que cada um elencou para a área da educação.

Veja os principais pontos apontados pelos candidatos, organizados em ordem alfabética.

ACM Neto (União)

Criar um Programa Estadual de Recomposição das Aprendizagens, com foco principalmente em português e matemática.

Revogar a Portaria nº 190/2024, que o plano associa à aprovação automática.

Ampliar vagas em creches e universalizar a pré-escola.

Criar um regime de colaboração com os 417 municípios, com metas de aprendizagem.

Reformular o Sistema de Avaliação da Educação Básica da Bahia (SABE), com avaliações bimestrais de leitura e matemática.

Usar os resultados das avaliações para definir ações pedagógicas e distribuição de recursos.

Criar tutoria especializada para alunos com baixo desempenho.

Implantar o Bahia Alfabetiza 60+, voltado à alfabetização de pessoas com 60 anos ou mais.

Ampliar o ensino médio em tempo integral, com disciplinas eletivas como robótica, artes, esporte, tecnologia e empreendedorismo.

Ampliar a educação profissional e tecnológica, vinculando cursos às vocações econômicas de cada região.

Fazer parcerias com o Sistema S para laboratórios, formação de professores e certificação técnica.

Inserir inteligência artificial e letramento digital no currículo do ensino médio.

Criar o Escola Digital, para ampliar a conectividade das escolas.

Modernizar escolas, com investimentos em climatização, bibliotecas, laboratórios, quadras e saneamento.

Criar o Bahia Escola Inclusiva, com salas de recursos multifuncionais, professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e tecnologia assistiva.

Ampliar a formação continuada e melhorar as condições de trabalho dos professores.

Ariel Capistrano (DC)

Expandir o ensino profissionalizante, ampliando a oferta de formação voltada ao mercado de trabalho.

Implantar escolas cívico-militares na rede estadual.

Incentivar o ensino técnico e científico.

Valorizar os professores.

Modernizar a infraestrutura das escolas.

Aroldo Felix (UP)

Destinar 10% do PIB da Bahia para a educação.

Realizar concursos públicos para contratação efetiva nos serviços oferecidos pelo Estado.

Fazer contratação imediata de profissionais da educação para escolas e universidades.

Equiparar o salário do governador e dos deputados estaduais ao de professores das escolas públicas baianas.

Fortalecimento do ensino público e investimentos na área.

Estêvão (DC)

Expansão acelerada das escolas de tempo integral, priorizando periferias, áreas violentas e regiões vulneráveis.

Criação do Pacto Bahia Alfabetizada, com integração entre Estado, municípios, professores e famílias.

Meta de alfabetizar todas as crianças na idade certa.

Ampliação do ensino médio profissionalizante, de acordo com as vocações econômicas de cada região.

Expansão de cursos técnicos em áreas como tecnologia, turismo, saúde, agro, indústria e energia.

Valorização dos professores, com formação continuada, capacitação digital e apoio pedagógico.

Criação da Escola Digital, com internet, laboratórios digitais e conectividade em todas as escolas estaduais.

Criação do Programa Futuro Baiano, unindo educação, tecnologia, inovação e empreendedorismo.

Redução da evasão escolar e ampliação do ensino técnico.

Jerônimo Rodrigues (PT)

Universalizar o ensino em tempo integral em todas as escolas estaduais.

Ampliar vagas em creches e na educação infantil, priorizando áreas de maior vulnerabilidade.

Requalificar a infraestrutura da rede estadual.

Criar o Selo Município Alfabetizador Bahia, com apoio técnico aos municípios.

Fortalecer a gestão da aprendizagem, com avaliações periódicas e recomposição de conteúdos.

Criar o Aprender Mais Bahia, voltado à recomposição das aprendizagens.

Fortalecer políticas de acesso, permanência e conclusão da educação básica.

Ampliar a EJA integrada à educação profissional e tecnológica.

Fortalecer o Bolsa Presença para estudantes do ensino integral.

Ampliar o ensino médio integral e a educação profissional e tecnológica.

Fortalecer o transporte escolar.

Criar novos campi das universidades estaduais e articular a implantação de universidades e institutos federais no interior.

Ampliar projetos de extensão entre universidades, escolas e comunidades.

Fortalecer o Atendimento Educacional Especializado para pessoas com deficiência, TEA e altas habilidades.

Criar ações de combate ao racismo, LGBTfobia, bullying, cyberbullying, violência de gênero e capacitismo nas escolas.





Maria Bona (PCO)

Aumentar as verbas para a educação, defendendo que os recursos públicos sejam destinados exclusivamente ao ensino público.

Revogar as reformas educacionais implementadas pelo que o partido chama de “regime golpista”.

Acabar com os vestibulares e adotar livre ingresso nas universidades.

Estabelecer piso salarial nacional dos professores de pelo menos R$ 8,5 mil.

Garantir a eleição direta dos diretores e demais cargos de direção das escolas.

Colocar escolas e universidades sob controle da comunidade escolar. Nas universidades, o programa propõe um governo tripartite formado por estudantes, professores e funcionários.

Limitar a jornada de trabalho dos professores a 30 horas semanais.

Promover a estatização do ensino pago.

Defender o fim da proibição do uso de celulares nas escolas.

Combater a “ditadura nas escolas” e a perseguição a professores e estudantes, segundo a formulação do programa.

Ronaldo Mansur (PSOL)