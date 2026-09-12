REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Candidatos apresentam propostas para a Educação

Os candidatos ao governo de Minas Gerais que concorrem às eleições 2026 apresentaram seus planos de governo à Justiça Eleitoral, cumprindo à legislação eleitoral brasileira.

Com base nos planos de governo anexados pelos candidatos e que estão disponíveis no DivulgaCandContas, portal de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o iG traz as prioridades que cada um elencou para a área da educação.

Veja os principais pontos apontados pelos candidatos, organizados em ordem alfabética.

Alexandre Kalil (PDT)

Recuperação e melhoria da infraestrutura das escolas.

Valorização dos professores e redução da contratação temporária.

Formação regionalizada dos docentes.

Avaliações para identificar dificuldades de aprendizagem.

Ampliação do ensino em tempo integral.

Uso de computadores e inteligência artificial como ferramentas de apoio aos professores.

Prioridade às universidades públicas mineiras antes da contratação de serviços externos.

Ben Mendes (Missão)

Casa que Educa: vincular benefício habitacional à frequência e à progressão escolar dos filhos.

Aldeia Mineira: abrir as escolas para a comunidade.

Mestre de Minas: valorização e proteção dos professores.

Protocolo de resposta a agressões e casos graves de indisciplina.

Minas Sabe: painel público para acompanhar indicadores educacionais.

Monitoramento da alfabetização na idade certa e da recuperação do tempo integral.

Cleitinho Azevedo (Republicanos)

Recuperação da aprendizagem e alfabetização na idade certa.

Atendimento especializado a alunos com deficiência e neurodivergentes.

Busca ativa de jovens que abandonaram a escola.

Ampliação do ensino em tempo integral.

Educação financeira, empreendedorismo e cidadania.

Aulas de programação, robótica e inteligência artificial.

Reformulação do Trilhas de Futuro para aproximar cursos técnicos das demandas regionais.

Instalação de câmeras nas escolas.

Plano de carreira e concursos regulares para professores.

Ações voltadas à saúde mental dos profissionais da educação.

Flávio Roscoe (PL)

Gestão para Resultados Pedagógicos, com metas e planos de ação por escola.

Identificação dos problemas de aprendizagem de cada unidade.

Acompanhamento dos alunos ao longo dos anos.

Seleção de diretores por critérios de competência.

Universalização da internet rápida nas escolas.

Ampliação da formação profissionalizante em regiões de baixo IDH.

Formação continuada de professores, incluindo mestrado e doutorado.

Gabriel Azevedo (MDB)

Foco na aprendizagem e no acompanhamento de indicadores.

Reativação do Simave para identificar dificuldades dos alunos.

Fortalecimento da supervisão pedagógica.

Concursos regulares para professores.

Redução da dependência de contratos temporários.

Plano de carreira para profissionais da educação.

Apoio psicológico e mediação de conflitos nas escolas.

Inclusão e atenção a alunos com autismo.

Henrique Áreas (PCO)

Aumento dos recursos destinados ao ensino público.

Revogação de reformas educacionais consideradas prejudiciais pelo partido.

Mudanças nas regras de acesso às universidades.

Piso salarial nacional de pelo menos R$ 8,5 mil para professores.

Jornada máxima de 30 horas semanais para professores.

Indira Xavier (UP)

Encerrar privatização das escolas estaduais

Reestatizar as escolas que já foram leiloadas.

Cumprir o piso nacional do magistério.

Realizar concursos públicos para profissionais da educação.

Acabar com a militarização das escolas estaduais.

Acabar com a municipalização das escolas estaduais.

Revogar o Novo Ensino Médio, que o programa considera uma forma de precarização do ensino e do trabalho dos professores.

Ampliar a rede de escolas estaduais.

Implantar o passe livre estudantil no transporte.

Mateus Simões (PSD)

Ampliação do ensino em tempo integral.

Expansão da conectividade e dos recursos digitais.

Fortalecimento da educação profissional e tecnológica.

Adequação da formação profissional às vocações econômicas de cada região.

Ampliação do atendimento especializado a estudantes com deficiência.

Atendimento a estudantes neurodivergentes e com altas habilidades.

Preservação de diferentes modelos pedagógicos e possibilidade de escolha pelas famílias.

Patrus Ananias (PT)

Reversão da privatização de escolas estaduais.

Fim da militarização das escolas.

Maior cooperação entre Estado e municípios.

Expansão do ensino integral associado à formação profissional.

Ampliação da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ações integradas de educação, saúde, assistência social, Justiça e segurança para prevenir violência nas escolas.

Políticas de saúde mental para professores.

Concursos públicos e financiamento estável para a educação.

Fortalecimento da autonomia da UEMG e da Unimontes.

Professor Túlio Lopes (PCB)

Gestão democrática das escolas públicas estaduais.

Autonomia universitária das universidades estaduais.

Maior investimento público em educação.

Valorização do serviço público.

Posição contrária às PPPs nas escolas.

Rafael Duda (PSTU)