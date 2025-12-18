Reprodução/ Metsul Meteorologia Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN)

Um sistema atmosférico conhecido como Vórtice Ciclônico em Altos Níveis da atmosfera (VCAN), deve influenciar de forma significativa o tempo no Brasil nos últimos dias do ano. De acordo com a Metsul Meteorologia, a atuação desse fenômeno vai provocar chuva volumosa e temporais na Região Sul, enquanto no Sudeste deve haver uma grande redução da instabilidade com calor muito intenso.

Segundo a Metsul, a previsão é de que o vórtice ciclônico comece a avançar da Bahia a partir do dia 22. No dia 24 o sistema deverá atuar sobre Goiás e Tocantins, seguindo posteriormente para o Oeste até alcançar Mato Grosso do Sul e Mato Grosso entre os dias 25 e 26 de dezembro.

O que é o Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN)?

O VCAN é caracterizado por uma rotação ciclônica, que ocorre no sentido horário no Hemisfério Sul, localizado em níveis altos da atmosfera, geralmente entre 9 e 12 quilômetros de altitude. Ele se forma a partir de instabilidades na circulação em altitude, quando massas de ar mais frio e seco se organizam em um grande redemoinho.

Esse tipo de sistema é mais frequente durante o período do verão e na primavera, principalmente entre o Nordeste, o Centro-Oeste e parte do Sudeste, onde a circulação atmosférica é favorecida pelo intenso aquecimento da superfície e pela presença de ar tropical úmido em baixos níveis.

A Metsul ressalta que, apesar do nome, o VCAN não deve ser confundido com um ciclone extratropical. O vórtice ciclônico atua apenas em camadas mais altas da atmosfera e a dinâmica dos seus efeitos é diferente de um ciclone extratropical.

A característica mais marcante do VCAN é o contraste entre seu centro e suas bordas. Enquanto o centro costuma gerar tempo mais firme, com menos nuvens e baixa umidade por causa do movimento descendente de ar.

Já nas bordas do sistema concentram instabilidade, o que favorece a formação de muitas nuvens carregadas, tempestades isoladas e acumulados irregulares de chuva com volumes localmente altos.

Esse cenário deve ocorrer ao longo da próxima semana no Brasil, com diminuição da instabilidade no Centro do país e predomínio de calor intenso. Ainda assim, deve chover de forma isolada nos estados do Centro-Oeste e no Sudeste. Em contrapartida, a Região Sul deve registrar aumento expressivo das chuvas e de temporais.

A atuação do VCAN sobre o Centro do Brasil deve provocar o deslocamento do canal de umidade da Amazônia, que nesta época do ano costuma permanecer sobre o Centro-Oeste e o Sudeste, para a Região Sul. Com isso, o corredor de umidade avança pelo interior do continente e alcança os estados do Sul durante a maior parte dos últimos dez dias do mês.

Como consequência, a atmosfera ficará quente, abafada e com alta umidade por muitos dias seguidos na Região Sul, sobretudo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A situação deve favorecer a ocorrência de chuva mais frequente e alta probabilidade de temporais isolados típicos de verão.

Sudeste: calor intenso

Reprodução/freepik Setembro começa com temperaturas elevadas por todo o país.





No Sudeste, o deslocamento do vórtice ciclônico de Leste para Oeste deve provocar uma diminuição grande da umidade e, por consequência, da instabilidade ao longo da semana do Natal.

Deve chover de forma isolada e até com risco de temporais localizados pelo forte aquecimento, mas a instabilidade deverá seguir mais baixa e os dias tendem a ter o predomínio do sol. Como resultado, a semana de Natal deverá ser muito quente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Na capital paulista, entre os dias 21 e 25, as temperaturas máximas devem variar entre 32 °C e 35 °C, enquanto no interior do estado os termômetros podem ultrapassar os 35 °C em várias cidades. Já no Rio de Janeiro, a semana natalina será marcada por muito sol e calor forte, com máximas entre 35 °C e 40 °C.

Região Sul: risco de chuva intensa e volumosa

Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil Defesa Civil de São Paulo alerta para chuvas intensas e rajadas de vento entre domingo e terça-feira.





A Metsul destaca que o Sul do Brasil deve enfrentar um alto risco de episódios de chuva forte a intensa. A previsão indica acumulados expressivos em curto intervalo de tempo, o que aumenta a possibilidade de alagamentos, inundações repentinas e enxurradas ao longo da semana do Natal na região.

Em alguns dias, dependendo da cidade, a instabilidade pode se manifestar entre a madrugada e a parte da manhã, mas em outras localidades a chuva ocorre durante a tarde para a noite após horas de calor e abafamento. Esses dias, em particular, possuem maior risco de temporais e de chuva localmente intensa em razão da combinação de calor e umidade.

O aumento da umidade deve favorecer a ocorrência de instabilidades pontuais já neste fim de semana, principalmente no domingo.

Porém, os dados apontam que no período entre a segunda-feira (22) e a sexta-feira (26) a atmosfera estará muito mais instável e propícia a episódios de chuva forte, descargas elétricas e temporais localizados.

De acordo com a Metsul, seguindo os dados desta quinta-feira (18), os maiores volumes de chuva nos próximos dez dias devem se concentrar no Rio Grande do Sul, especialmente na metade Norte e em Santa Catarina.

Durante o período, a chuva deve ficar entre 100 mm e 200 mm em vários pontos de ambos estados, com possibilidade de acumulados ainda mais altos, acima de 200 mm, em alguns locais.

A empresa ainda reforça que mesmo que os modelos globais não indiquem, é possível a ocorrência de volumes de 250 mm a 300 mm ou mais de forma localizada no período.

Risco de temporais isolados no Sul do país

Com a atmosfera instável sob ar quente e úmido e ausência de frente fria devido aos dias de calor, o cenário deve ser propício para a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical no Sul do Brasil.

Essas nuvens são capazes de trazer temporais isolados ou muito isolados com grande incidência de raios e ainda rajadas de vento forte a intensas e queda de granizo.

Segundo a Metsul, por essas ocorrências serem muito isoladas, não podem ser antecipadas para um ponto exato com grande antecedência, e sim em curto prazo (nowcasting).

A previsão indica temporais isolados típicos de verão, que costumam ocorrer mais durante esta época do ano no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil e que normalmente trazem chuva forte com raios. Além disso, em algumas ocasiões é possível que tenha rajadas de vento forte e granizo.