Na última quarta-feira (17), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para chuvas intensas

Nesta quinta-feira (18), o tempo instável traz riscos de temporais no Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. No entanto, a região sul do país deve apresentar tempo firme, segundo meteorologistas do Climatempo.

Na última quarta-feira (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para chuvas intensas em regiões de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com volumes acima de 60 mm/h ou 100 mm/dia.

Ainda conforme o Inmet, há riscos de grandes alagamentos, rios podem transbordar e deslizamento de encostas em áreas de vulnerabilidade podem acontecer.

Veja a previsão do tempo por região:

Sul

Hoje, o tempo na região sul permanece estável. Contudo, há risco de chuvisco no litoral do Paraná. Conforme o Climatempo, com o afastamento da massa de ar polar, as temperatura voltam a se elevar.

Sudeste

Há previsão de chuvas de moderadas a fortes, com risco de temporais no Triângulo, oeste e noroeste mineiro. Em São Paulo, há previsão de tempo firme com variações de nuvens. De acordo com o Climatempo, deve chover à noite apenas no norte e leste paulista, com intensidade moderada a forte.

No Rio de Janeiro, na metade sul e oeste do Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais, chove com moderada a forte intensidade.

Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste há risco de temporais, com pancadas de chuva ainda na manhã de hoje no norte e noroeste do Mato Grosso. Ao longo do dia, a instabilidade se espalha na região, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes e risco de temporais em Goiás.

Nordeste

Devido a atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), há possibilidade do aumento de chuvas no interior, causando precipitações moderadas a fortes no Maranhão, Piauí, sul do Ceará, oeste da Paraíba e norte e nordeste de Pernambuco.

No oeste da Bahia, as chuvas persistem e há chances de temporais no sudoeste baiano, parte do sul do Maranhão e regiões do Piauí.

Norte

Nesta quinta, a região norte apresenta tempo instável, com possibilidade de chuva moderada a forte e risco de temporais. As rajadas de vento, conforme o Climatempo, deve ficar entre 40 km/h a 50 hm/h em Roraima.