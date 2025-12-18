Divulgação/PRF PRF apreende 1,3 tonelada de queijo coalho na Rodovia Dutra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de quarta-feira (17), uma grande quantidade de queijo coalho transportada de forma irregular na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho de Itatiaia, no Sul Fluminense. A carga estava escondida em um caminhão que, oficialmente, levava mamão papaya.



A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina no km 323 da rodovia. Durante a abordagem, os agentes constataram que o motorista havia iniciado a viagem no estado da Bahia e estava há quase 24 horas sem cumprir o período de descanso obrigatório previsto na legislação de trânsito.



Ao ser questionado sobre a mercadoria, o condutor apresentou uma nota fiscal referente apenas ao transporte de mamão, com destino ao Ceasa de São Paulo. No entanto, durante a vistoria no veículo, foram encontradas caixas de papelão contendo barras de queijo coalho, produto que não constava na documentação apresentada.



A fiscalização foi ampliada e outros compartimentos do caminhão foram verificados. Ao todo, 26 caixas de queijo foram localizadas. Inicialmente, o motorista afirmou que cada barra pesava cerca de 30 quilos, informação que não se confirmou após a conferência oficial da carga.



O material foi encaminhado ao Posto da Receita Estadual, na barreira fiscal de Nhangapi, onde passou por pesagem. A verificação apontou que cada caixa armazenava 50 barras de aproximadamente um quilo, totalizando cerca de 1,3 tonelada de queijo coalho.



Além da irregularidade fiscal, os alimentos estavam sendo transportados sem refrigeração adequada, o que configura infração sanitária.