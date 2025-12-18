Facebook/Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Tesouros de líderes medievais são achadas em lago

Arqueólogos recuperaram recentemente armas do início da Idade Média em um lago na Polônia, relíquias que, segundo especialistas, podem estar ligadas aos primeiros governantes do país. A descoberta foi anunciada em 12 de novembro pelo Museu dos Primeiros Piastas de Lednica, em publicação nas redes sociais. As informações são do NY Post.

O lago circunda Ostrów Lednicki, uma ilha que funcionou como uma imponente fortaleza real no fim do século 10. Ao longo dos anos, escavações subaquáticas já revelaram cerca de 280 artefatos no local, incluindo 145 machados, 64 pontas de lança, oito espadas e, mais recentemente, quatro lanças.

Facebook/Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Arqueólogos acham armas medievais ligadas a reis da Polônia





As novas lanças foram encontradas por pesquisadores da Universidade Nicolau Copérnico, em Toruń, em colaboração com o Museu dos Primeiros Piastas de Lednica. As armas datam do período de Mieszko I e Bolesław, o Bravo, figuras centrais na formação da Polônia medieval.

Em entrevista ao Fox News Digital, o diretor do museu, Andrzej Kowalczyk, afirmou que o Lago Lednica “surpreende cientistas há décadas” e que os achados reforçam o mistério histórico do local. Segundo ele, as pontas de lança com soquete decorado são exemplos excepcionais de armamentos do início da Idade Média no Norte e no Leste da Europa.

“Três exemplares semelhantes foram encontrados nos anos 1990 nas águas do Lago Lednica. No entanto, nada tão ricamente adornado, com um soquete feito inteiramente de ligas metálicas coloridas, havia sido descoberto até agora”, explicou.

As decorações elaboradas e o uso de metais preciosos indicam que as armas podem ter pertencido a “guerreiros de alta posição”, de acordo com Kowalczyk. Para o diretor, os artefatos ampliam a maior coleção de armamentos do início da Idade Média já encontrada em um único sítio arqueológico na Europa.

O achado mais impressionante, segundo ele, foi uma chamada “lança principesca”, excepcionalmente bem preservada.

“A lâmina de aço está encaixada em um soquete ricamente ornamentado, que ainda conserva um fragmento do cabo”, disse.

Estudos especializados indicaram que grande parte da superfície é coberta por ouro, prata, bronze e outras ligas metálicas, além de padrões entrelaçados com pontas afiadas que lembram garras ou bicos, sobre um fundo formado por fileiras de pequenos pontos.

Sobre o motivo de as armas terem sido deixadas no lago, os especialistas trabalham com duas hipóteses principais. A primeira sugere que elas podem ter caído na água durante batalhas pelo controle da fortaleza de Lednica, possivelmente na década de 1030, quando o duque tcheco Bretislau invadiu a Polônia.

A segunda hipótese aponta para depósitos rituais, nos quais objetos valiosos eram lançados na água como oferendas, mesmo durante o processo de cristianização da região.

“Práticas desse tipo são conhecidas em períodos anteriores e em várias partes da Europa”, afirmou Kowalczyk. “A água era vista como um portal para o mundo dos mortos, e jogar objetos valiosos nela tinha um profundo significado simbólico.”





O diretor destacou ainda a importância histórica singular de Ostrów Lednicki, apontado como o local onde Mieszko I provavelmente foi batizado.

“Foi em Ostrów Lednicki que os mais antigos objetos litúrgicos cristãos já encontrados na Polônia vieram à tona”, disse, citando uma staurotheke (relicário da Verdadeira Cruz), um pente litúrgico de marfim, um turíbulo de ferro com três braços e placas de osso de um relicário.