Agência Brasil La Niña aumenta temperatura na primavera brasileira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu seis alertas de "perigo" para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil nesta quinta-feira (26). Os alertas vermelhos se referem a ondas de calor e acumulados de chuva, enquanto o alerta laranja é para tempestades . Também foram emitidos avisos de "perigo potencial" para chuvas intensas e baixa umidade. Em várias capitais, as temperaturas devem ultrapassar os 30ºC, podendo chegar a 43°C em Cuiabá.

Para ser caracterizada como onda de calor, é necessário que a temperatura fique pelo menos 5ºC acima da média por um período de cinco dias ou mais.



O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



O alerta de "grande perigo" para a onda de calor abrange nove estados: Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. Nessas áreas, as temperaturas devem ficar 5ºC acima da média por mais de cinco dias.

As temperaturas nas capitais das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste incluem:

Rio Branco: 38°C

Porto Velho: 39°C

Manaus: 38°C

Boa Vista: 37°C

Macapá: 34°C

Belém: 35°C

Cuiabá: 43°C

Campo Grande: 36°C

Goiânia: 39°C

Brasília: 33°C

Belo Horizonte: 34°C

Vitória: 32°C

Rio de Janeiro: 38°C

São Paulo: 36°C

Ar seco

Além disso, há um aviso de baixa umidade que abrange 19 estados e o Distrito Federal, prevendo umidade relativa do ar entre 30% e 20%, afetando principalmente o Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

No Tocantins, o Inmet alerta para chuvas intensas no norte do estado, com previsão de até 50 mm de chuva por dia e ventos fortes.

O Rio Grande do Sul enfrenta tempestades com alertas amarelo (perigo potencial) e laranja (perigo), com riscos de granizo e ventos intensos. O alerta vermelho indica "grande perigo", com previsão de chuva superior a 100 mm por dia, aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos.

Primavera

Durante a primavera, o Brasil deve enfrentar temperaturas acima da média histórica, com calor extremo influenciado pelo fenômeno La Niña, impactando a saúde pública e a agricultura. As regiões Centro-Oeste e Sudeste são as mais afetadas, com o ar seco e a irregularidade das chuvas aumentando os riscos de ondas de calor entre outubro e dezembro.

Na Região Norte, a combinação de calor intenso e baixa umidade pode aumentar as queimadas. O Nordeste, especialmente no interior, também enfrentará calor elevado e meses secos após o fim da estação chuvosa. A Região Sul terá chuvas irregulares, com Paraná e Santa Catarina registrando precipitações abaixo da média, enquanto o Rio Grande do Sul poderá ter chuvas mais regulares.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.