Divulgação Terremoto de magnitude 4.4 que atingiu Araxá (MG)

Um terremoto de magnitude 4.4 atingiu a cidade de Araxá, em Minas Gerais, na noite da última sexta-feira (12). O tremor de terra foi registrado por volta das 22h10 e pôde ser sentido em diferentes pontos da cidade.

De acordo com a Defesa Civil do município, até o momento não há registros de danos materiais ou ferimentos em decorrência do abalo sísmico. As equipes da cidade seguem em monitoramento para garantir a segurança da população.

Em nota, publicada no portal da Prefeitura, a Defesa Civil alertou que, nas próximas seis horas, novos tremores podem ser registrados na região. As mineradoras e barragens instaladas na cidade foram acionadas e estão sendo acompanhadas, como medida preventiva, para verificar se houve qualquer tipo de alteração estrutural após o terremoto.

Segundo o centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo), a região de Araxá apresenta histórico de atividade sísmica, com um penúltimo tremor registrado em 15 de dezembro de 2024, com magnitude de 3.1.

A Prefeitura de Araxá alertou ainda sobre a circulação de informações falsas, incluindo áudios e mensagens com vozes alteradas por inteligência artificial, que geram pânico e desinformação na população. O município reforçou que todas as informações oficiais serão divulgadas pelos canais oficiais e institucionais da Prefeitura e da Defesa Civil.

A orientação é para que a população mantenha a calma e não compartilhe conteúdos de origem duvidosa e siga as recomendações dos órgãos municipais.