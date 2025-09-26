Reprodução/ GOV Defesa Civil: alertas de demonstração do sistema serão enviados para o Centro-Oeste neste sábado (27)

A tecnologia mais recente utilizada pela Defesa Civil nacional para informar a população em casos de desastres de grande perigo não depende de internet.

O Defesa Civil Alerta, que está em fase final de implementação em todo o território nacional, utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco muito alto.

O mesmo sistema, Cell Broadcast, já é utilizado pela Defesa Civil de São Paulo.

Neste sábado (27), alertas de demonstração da ferramenta serão enviados para o Centro-Oeste.



De acordo com o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Tiago Molina Schnorr, para receber o alerta, basta os aparelhos estarem sob cobertura de antenas 4G ou 5G, com sinal de telefonia.

Ainda segundo Schnorr, a única exigência é que os celulares sejam mais atuais, com Android e IOS lançados a partir de 2020.



"E é importante reforçar que o Defesa Civil Alerta não depende de WI-FI, pacote de dados ou internet móvel para funcionar”, esclarece o coordenador.



Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo no modo silencioso.



Instruções práticas



O sistema foi criado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com o Ministério das Comunicações (MCom), para avisar a população sobre o risco iminente de desastre e orientar sobre medidas de proteção a serem tomadas, com instruções práticas.

Qualquer cidadão, independentemente do DDD, que esteja no município com previsão de desastre, poderá receber a mensagem.



As definições de conteúdo e do momento de envio dos alertas são de responsabilidade dos órgãos de proteção e defesa civil locais e a ação é operacionalizada por meio da Divulgação de Alertas Públicos (Idap), plataforma do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) que permite o envio estruturado de mensagens de risco para a população.



O objetivo do projeto é proporcionar maior segurança à população, sendo complementar aos demais mecanismos de alertas de emergência: SMS, TV por Assinatura, Whatsapp, Telegram e Google Public Alerts.

Alertas severo e extremo



A Defesa Civil Nacional emite dois tipos de alerta.



O alerta severo indica a necessidade de ações preventivas, como em casos de chuvas fortes com riscos de deslizamentos ou alagamentos, por exemplo, e o celular emite um som de "beep", sem interromper o modo silencioso.



A tela ficará bloqueada até que o usuário decida fechá-la.





Para receber o alerta severo é preciso acessar as configurações do celular.

No caso do sistema operacional Android, basta acessar Configurações, Segurança e Emergência, e Alerta de Emergência Sem Fio. No caso do sistema iOS, basta acessar Notificações e habilitar as opções de alerta.



O alerta extremo é o nível mais alto, com urgência imediata, e serve para situações de risco grave para a vida e a propriedade. Nesse caso, o celular emitirá um sinal sonoro que se mantém ativo mesmo com o aparelho em modo silencioso.



A tela do celular será congelada e só poderá ser liberada pelo usuário ao fechar a notificação. Nesse caso, os celulares possuem a configuração ativada, sendo impossível desativá-la.