Defesa Civil realiza envio de alertas em celulares

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu pela primeira vez, nesta segunda-feira (15), um alerta pela ferramenta Cell Broadcast, utilizada em casos de desastres severos e extremos, para a Região Metropolitana de Porto Alegre.

O envio foi motivado por alerta severo para potencial de ventos acima de 90 km/h, válido entre 15h20 e 16h20.

A condição foi identificada pelo radar de monitoramento meteorológico instalado na capital, que mostrou uma linha de instabilidade se aproximando rapidamente da região.

Tempestades com rajadas de vento intensas, queda de granizo e chuva forte atuam no Rio Grande do Sul desde domingo (14).

Na mensagem enviada, a população foi orientada a se abrigar longe de árvores, placas e postes de energia.

O Cell Broadcast utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos, com mensagem de texto e aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, incluindo os que estão no modo silencioso.

Cidades registram destelhamentos, quedas de árvores e alagamentos

De acordo com a Defesa Civil, dezenas de municípios registraram danos desde domingo (14). Entre os impactos, estão residências e escolas destelhadas, queda de árvores e postes, alagamentos e interrupções de energia elétrica.

Porto Alegre registrou um caso de pessoa atingida por um galho de árvore, encaminhada pelo SAMU.

Cidades como Novo Hamburgo, Charqueadas, Viamão e Rio Pardo também registraram estragos em telhados, galpões e vias bloqueadas por árvores caídas.

TV Globo Árvore caiu em moto

Os alertas foram disparados para a população em áreas de risco com cobertura de rede 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro prévio.

Com o uso da ferramenta, o celular é bloqueado e a mensagem de alerta se sobrepõe ao conteúdo que esteja sendo utilizado, acompanhada de bipe sonoro e vibratório.

A tecnologia foi desenvolvida por meio de parceria entre o Ministério das Comunicações, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia, e está integrada às outras formas de alerta da Defesa Civil, como envio de SMS pelo 40199 e publicações nas redes sociais.