A Defesa Civil do Estado de São Paulo chama atenção para a continuidade do tempo instável nos próximos dias, resultado da lenta passagem de uma frente fria pelo território paulista. A atuação do sistema deve provocar chuva persistente, que em alguns momentos deve vir a ser forte, acompanhada de raios, rajadas de vento e possibilidade isolada de granizo.
Confira como fica o tempo nos próximos dias:
Durante o sábado (13), a instabilidade será mais intensa nas regiões sul, central e leste, onde devem se concentrar os maiores volumes acumulados. A chuva constante deve elevar o risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos, principalmente em áreas mais vulneráveis.
No domingo (14), a frente fria deve se manter praticamente parada na costa paulista, mantendo o tempo fechado e a chuva frequente ao longo do dia. Os volumes tendem a aumentar gradualmente, deixando o solo encharcado e ampliando o risco de deslizamentos e alagamentos nos municípios. A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os comunicados oficiais e siga todas as recomendações.
Na segunda-feira (15), o sistema deve começar a avançar lentamente em direção ao Rio de Janeiro, mas ainda deve provocar chuva persistente em diversas regiões do estado paulista. Os acumulados de chuva devem continuar aumentando e o solo bastante úmido, fazendo com que o risco de transtornos permaneça alto. A situação exige atenção redobrada dos moradores de áreas sujeitas a deslizamentos ou pontos de alagamento.
Já na terça-feira (16), a frente fria segue avançando para o Rio de Janeiro, o que favorece a entrada de ventos úmidos vindos do mar. Esse fluxo mantém a chuva na faixa leste do estado, com o aumento de novos acumulados. Como o solo estará saturado pelos dias anteriores, o potencial para transtornos generalizados, como deslizamentos, será ainda maior.
Acumulados de chuva previstos
Muito altos
- Regiões de Presidente Prudente e Marília
- Regiões de Bauru e Araraquara
- Regiões de Campinas e Sorocaba
- Regiões de Itapeva e Registro
Acumulados altos
- Baixada Santista
- Vale do Paraíba
- Serra da Mantiqueira
- Litoral Norte
- Região Metropolitana de São Paulo
- Região de Ribeirão Preto
- Região de Franca
- Região de Barretos
Acumulados médios
- Regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba