Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil Defesa Civil de São Paulo alerta para chuvas intensas e rajadas de vento entre domingo e terça-feira.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo chama atenção para a continuidade do tempo instável nos próximos dias, resultado da lenta passagem de uma frente fria pelo território paulista. A atuação do sistema deve provocar chuva persistente, que em alguns momentos deve vir a ser forte, acompanhada de raios, rajadas de vento e possibilidade isolada de granizo.

Veja também: MetSul alerta para temporais no Sul e Sudeste neste fim de semana

Confira como fica o tempo nos próximos dias:

Durante o sábado (13), a instabilidade será mais intensa nas regiões sul, central e leste, onde devem se concentrar os maiores volumes acumulados. A chuva constante deve elevar o risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos, principalmente em áreas mais vulneráveis.

No domingo (14), a frente fria deve se manter praticamente parada na costa paulista, mantendo o tempo fechado e a chuva frequente ao longo do dia. Os volumes tendem a aumentar gradualmente, deixando o solo encharcado e ampliando o risco de deslizamentos e alagamentos nos municípios. A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os comunicados oficiais e siga todas as recomendações.





Na segunda-feira (15), o sistema deve começar a avançar lentamente em direção ao Rio de Janeiro, mas ainda deve provocar chuva persistente em diversas regiões do estado paulista. Os acumulados de chuva devem continuar aumentando e o solo bastante úmido, fazendo com que o risco de transtornos permaneça alto. A situação exige atenção redobrada dos moradores de áreas sujeitas a deslizamentos ou pontos de alagamento.

Já na terça-feira (16), a frente fria segue avançando para o Rio de Janeiro, o que favorece a entrada de ventos úmidos vindos do mar. Esse fluxo mantém a chuva na faixa leste do estado, com o aumento de novos acumulados. Como o solo estará saturado pelos dias anteriores, o potencial para transtornos generalizados, como deslizamentos, será ainda maior.

Acumulados de chuva previstos

Muito altos

Regiões de Presidente Prudente e Marília

Regiões de Bauru e Araraquara

Regiões de Campinas e Sorocaba

Regiões de Itapeva e Registro

Acumulados altos

Baixada Santista

Vale do Paraíba

Serra da Mantiqueira

Litoral Norte

Região Metropolitana de São Paulo

Região de Ribeirão Preto

Região de Franca

Região de Barretos

Acumulados médios