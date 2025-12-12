Divulgação/Agência Minas Instabilidade começa a se organizar sobre a cidade com a chegada do sistema que pode gerar altos volumes de chuva

A MetSul Meteorologia alerta para a chegada de um novo sistema de tempestades que deve atingir o Sul e o Sudeste do Brasil nesta sexta-feira (12) e durante o fim de semana.

O cenário envolve chuva forte a intensa, altos acumulados e temporais isolados com risco de vento e granizo.

Baixa pressão intensifica instabilidade na região

Uma área de baixa pressão vai se aprofundar sobre o Paraguai, favorecendo a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical e áreas de forte instabilidade.

O sistema avança para o Sul do Brasil entre sábado (13) e domingo (14), deslocando-se de Oeste para Leste, antes de seguir para o oceano. Os dados atuais não apontam para a formação de um ciclone extratropical.

Reprodução/Metsul Áreas de instabilidade avançam do Paraguai para o Brasil e elevam o risco de temporais no Sul e Sudeste, segundo a MetSul Meteorologia.

A passagem desse centro de baixa pressão deve provocarcom potencial para transtornos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, e a área considerada de risco é ampla, incluindo partes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Região Sul

A instabilidade avança rapidamente pelo Sul do país, com tempestades previstas para diversas áreas entre sexta e domingo.

O Paraná está na zona de maior risco, enquanto Santa Catarina deve registrar chuva em grande número de municípios, embora com menor chance de tempo severo.

No Rio Grande do Sul, a chuva prevista entre hoje e sábado na Metade Sul não está ligada ao sistema principal, mas sim a áreas instáveis vindas do Uruguai. No Noroeste e Norte gaúchos, os acumulados tendem a ser menores.

Região Sudeste

Em São Paulo, as instabilidades chegam ainda nesta sexta (12). No fim de semana, novas tempestades se formam e se deslocam pelo estado, impactando principalmente o Oeste, Centro, Sul e Leste paulista, áreas com maior potencial de tempo severo.

Região Centro-Oeste

No Mato Grosso do Sul, especialmente no extremo Sul, há risco elevado de temporais devido ao avanço da baixa pressão que se organiza sobre o Paraguai e segue em direção ao território brasileiro.

Projeções de chuva

Os modelos WRF, com base nos dados norte-americano GFS e europeu, apontam acumulados elevados até 21h de domingo (14) nas regiões mais afetadas pelo sistema.