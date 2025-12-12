Reprodução/Youtube O deputado Eduardo Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos desde fevereiro alegando perseguição política, se manifestou na rede social X, nesta sexta-feira (12), sobre a retirada do nome do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e sua esposa, Viviane, da lista de sancionados da Lei Magnitsky.

Com o título "Nota Pública", a postagem, assinada também pelo blogueiro Paulo Figueiredo, que acompanha o parlamentar nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro diz que eles receberam com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano.



Disse ainda que são "gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil".



"Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual", afirma, na postagem.



E conclui: "Esperamos sinceramente que a decisão do Presidente @realDonaldTrump seja bem-sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando, de maneira firme e resoluta, para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América, e que tenha misericórdia do povo brasileiro".







Atuação nos Estados Unidos



O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é apontado como um dos negociadores das sanções contra Moraes e outras autoridades brasileiras impostas pelo governo norte-americano desde julho.



À época da sanção do ministro do STF, em julho, o governo americano justificou a decisão citando o processo que corria no STF contra o ex-presidente, que então era réu na ação criminal da trama golpista.



No julgamento no STF de 11 de setembro, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.







Logo depois, o governo dos Estados Unidos incluiu a esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes, na lista.



Passados dois meses, em novembro, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Eduardo Bolsonaro e torná-lo réu na Corte por crime de coação, por tentar interferir, nos Estados Unidos, no julgamento do processo que envolveu seu o pai.



Condenado por tentativa de golpe, Jair Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

