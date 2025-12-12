Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Movimento no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Por conta das condições meteorológicas, pelo menos sete voos foram cancelados até o momento, nesta sexta-feira (12), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

As rajadas de vento acima dos 90 km/h que atingiram o estado na última quarta (10) causaram enormes transtornos nos aeroportos.



A situação em Guarulhos é bem melhor em comparação aos últimos dois dias.



Na noite de quarta-feira, o aeroporto de Guarulhos teve 61 voos de chegada e 56 de partida cancelados. Na quinta-feira (11), a administração do aeroporto informou que, até as 19h, 72 voos haviam sido cancelados e 28 alternados no dia em razão do tempo.



Já o Aeroporto de Congonhas, também na capital paulista, a empresa responsável pelo terminal informou que opera normalmente nesta sexta-feira, após dois dias de cancelamento de voos causados pelas condições meteorológicas.





Na quarta-feira, foram 167 viagens canceladas e mais 121 na quinta-feira. Ao todo, foram 288 voos cancelados em dois dias, em Congonhas.



As fortes rajadas de vento, geradas pela passagem de um ciclone extratropical no Sul e Sudeste do país, fizeram o controle de tráfego aéreo aumentar o tempo entre cada pouso e decolagem e levaram as companhias aéreas a ajustarem a organização de seus voos no terminal.



O resultado foi muita espera e filas intermináveis de passageiros nos terminais, inclusive no Rio de Janeiro.





