Reprodução/ PCSP Prisão em flagrante foi registrada na zona sul de São Paulo

Um funcionário de uma empresa terceirizada da concessionária Enel foi preso nesta quinta-feira (11) por realizar cobranças ilegais à clientes que sofriam com a falta de energia elétrica, ocasionada pela ventania que atingiu a Grande São Paulo nesta quarta-feira (10).

Queda de árvores e danos na rede provocados por rajadas de vento deixaram milhões de residências e estabelecimentos comercias sem energia. O problema persiste há mais de 24 horas.

Em nota enviada ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) afirmou que policiais civis do 16º Distrito Policial da Vila Clementino prenderam o funcionário em flagrante, pelo crime de corrupção passiva, na P raça Manuel Vaz de Toledo, zona sul da capital.

O homem teria realizado um “bico” e cobrado R$ 2,5 mil para religar a energia de um endereço na região.



O que diz a Aneel



Ao ser questionada sobre o ocorrido, a Enel Distribuição São Paulo também enviou nota ao Portal iG alertando que "os serviços de atendimento a emergências, como reparos na rede da distribuidora para restabelecimento de energia, não estão sujeitos a cobrança individual ao cliente".

"Qualquer exigência de pagamento para reparos na rede elétrica da distribuidora, para restabelecimento de energia, está fora das regras de conduta da companhia", reforçou a companhia.





E finalizou informando os canais de atendimento da concessionária em São Paulo, em caso de dúvidas dos clientes.



São eles: o site da empresa, o aplicativo Enel São Paulo (iOS e Android) e os telefones (21) 99601-9608 (WhatsApp/Elena) e o 0800 72 72 196, da Central de Atendimento.



Por conta dos estragos causados pela ventania de quarta-feira, quase 1,3 milhão de clientes da concessionária continuavam sem energia por volta das 21h30 da noite de quinta-feira.

As rajadas de vento registradas em São Paulo também causaram caos nos aeroportos.