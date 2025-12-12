Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Trabalhadores da Enel trabalham para restabelecer a luz na Freguesia do Ó

A chuva que voltou a atingir a Grande São Paulo nesta sexta-feira (12) agravou a situação da falta de energia que atinge a região, decorrente da passagem do ciclone extratropical, da última quarta (10).

Queda de árvores e danos na rede provocados por rajadas de vento deixaram milhões de residências e estabelecimentos comercias sem energia e o problema persiste em muitas regiões.



Segundo a atualização mais recente do painel da Enel, o número de imóveis sem energia voltou a subir, de 633 mil, na medição feita por volta das 14h15, para 750,9 clientes desligados às 17h45, o equivalente a 8,83% de toda a área de concessão.



Somente na cidade de São Paulo, o total de unidades sem energia elétrica saltou para 523.947 na última medição, ou 9,03% dos clientes.

Além da capital, a situação na região metropolitana inspira cuidados em algumas cidades, entre elas Juquitiba, onde 44,6 % dos clientes da Enel estão sem energia; Embu, 28,58%, Embu-Guaçu, com 20,95 %; Itapecerica da Serra, com 15,6%; Cotia, com 17% e Vargem Grande, com 9,72%.

O que diz a Enel



A concessionária afirma que o evento climático da última quarta-feira causou danos severos à infraestrutura elétrica, afetando o fornecimento em diversas regiões. Por isso, a dificuldade em recuperar a rede.



Diante do cenário, a distribuidora afirma que, para acelerar a recomposição do sistema, tem mobilizando cerca de 1,6 mil equipes em campo ao longo do dia.

"A Enel reforça que suas equipes seguem comprometidas com a operação de atendimento a emergências. Em algumas localidades, o restabelecimento é mais complexo, porque envolve a reconstrução da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos", afirma, em nota ao Portal iG.



Tempo adverso



Enquanto o esforço da distribuidora é para recuperar o estrago de quarta-feira, o tempo não parece que vai colaborar.



A chuva forte voltou a atingir vários pontos da Grande São Paulo nesta tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 16h20, na Capital e Região Metropolitana, foram registradas 175 chamadas para quedas de árvores e 2 chamadas para desabamento.



A corporação não atendeu ocorrência de enchentes.



O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura também está atenta às condições meteorológicas e emitiu alerta, que destaca condições para "pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento", o que eleva o risco de novos alagamentos e quedas de árvores sobre a rede elétrica já fragilizada.





"A propagação de um sistema de baixa pressão muda o tempo no decorrer do dia, provocando chuvas na forma de pancadas", informou o órgão.



Isso porque, embora o ciclone extratropical que causou ventos de quase 100 km/h já esteja se afastando pelo Atlântico, u ma nova frente de instabilidade, formada no Paraguai, ameaça o estado no fim de semana. Desta vez, a preocupação central não é o vento, mas o volume de água.



A Defesa Civil do Estado de São Paulo também emitiu alerta nesta sexta-feira alertando para chuva forte até a próxima sexta-feira (19) em todo o território paulista.