Reprodução/ Iara Puntel / Metsul Meteorologia Chuvas voltam a aparecer na região Sul do país durante esta semana

A chuva deve retornar ao Sul do Brasil ainda nesta terça-feira (11), com a região ainda sofrendo os efeitos da onda de tempestades severas e tornados provocados pelo ciclone extratropical da última sexta-feira (7) e sábado (8). As informações são da Metsul Meteorologia.

De acordo com a MetSul, o sol aparece em um primeiro momento nos estados da região Sul, mas o tempo volta a ficar instável já a partir da noite desta terça-feira (11).

A instabilidade acompanha a formação de nuvens que podem causar chuva fraca e isolada em algumas poucas localidades, principalmente no Rio Grande do Sul.

A nova frente de instabilidade tende a ganhar intensidade no decorrer da quarta-feira (12), momento em que a chuva deve alcançar diversos pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, incluindo as cidades que foram afetadas na última semana.

Durante o período entre a madrugada e a manhã de quarta-feira, a nebulosidade deve aumentar, trazendo chuva localizada em diferentes áreas dos três estados do Sul, com maior incidência sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já no período da tarde e noite, a instabilidade avança e chuva isolada atinge também o Paraná.

Segundo a MetSul, não há expectativa de um dia de tempo totalmente fechado ou de chuva contínua para a quarta. A instabilidade será pouco organizada e pontual, o que permitirá a presença do sol entre nuvens na maior parte das cidades, mesmo nas localidades onde há possibilidade de chuva.





Sendo assim, o clima deve ficar abafado mesmo com a atmosfera instável e chuva em parte do dia em diversas cidades. O Norte do Paraná deve ter máximas variando de 33ºC a 36ºC. No Rio Grande do Sul, a maioria dos municípios deve ter marcas à tarde entre 28ºC e 30ºC.

Em setores do Oeste gaúcho, Noroeste, Centro, Vales e Grande Porto Alegre, as máximas à tarde nesta quarta-feira podem atingir 30ºC a 32ºC, em alguns pontos os termômetros podem indicar temperaturas tão altas quanto 33ºC a 34ºC.

Na quinta-feira (13), o sol aparece e em quase todo o Rio Grande do Sul deve se manter sem chuva. Segundo o Metsul, qualquer instabilidade será bastante localizada e mais concentrada na Metade Norte do estado.

Já em Santa Catarina e no Paraná, embora o sol apareça com nuvens em diferentes locais, chove de forma isolada na parte da manhã e da tarde para a noite em muitos pontos dos dois estados.

Volumes de chuva

A MetSul informa que a chuva entre esta quarta (12) e quinta-feira (13) será bastante irregular e mal distribuída na região Sul, com volumes muito variáveis de um ponto para outro e, na maior parte das localidades, acumulados baixos.

As projeções indicam que apenas áreas muito pontuais poderão registrar precipitações mais expressivas. As localidades com maior chance de chuvas intensas e volume excessivo são o Paraguai e o sul do Mato Grosso do Sul.

A irregularidade das chuvas deve ser tão acentuada que algumas cidades, especialmente no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul, podem passar por esse período sem registro de chuva alguma.

E quanto ao risco de temporais?

Diferente do cenário meteorológico observado na última sexta-feira (7), a previsão para esta semana é bem mais amena.

Na última sexta, o Sul do Brasil enfrentou uma onda de tempestades severas sob forte instabilidade atmosférica causada por um profundo centro de baixa pressão que deu origem a um ciclone extratropical.

Desta vez, conforme a análise da MetSul Meteorologia, o risco de tempo severo é muito menor, embora existente. No Rio Grande do Sul, a possibilidade de temporais é menor e quaisquer ocorrências serão bastante isoladas, principalmente em relação à formação de granizo que será muito localizado.

Já Santa Catarina e o Paraná têm maior risco de temporais, apesar de nada comparável com o quadro da última sexta. Com a atmosfera quente e úmida, temporais isolados não são afastados nesta quarta, mas o risco de ocorrência é maior durante a parte da tarde para a noite de quinta-feira (13).

A Metsul ainda informa que existe alto risco de tempo severo com tempestades localmente severas nas províncias do Nordeste da Argentina, Chaco e Formosa, e também no Paraguai.

Em território paraguaio, algumas tempestades podem vir com volumes excessivamente altos de chuva ( 100 mm a 200 mm) em poucas horas com raios e granizo.