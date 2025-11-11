Reprodução Funcionária é agredida com capacete por colega em portaria de prédio

Uma mulher de 38 anos foi brutalmente agredida por um colega de trabalho enquanto cumpria turno na portaria de um condomínio residencial em Salvador, no sábado (8). O ataque aconteceu dentro da área de serviço e foi totalmente registrado por uma câmera de segurança do local.

Uma mulher de 38 anos foi brutalmente agredida por um colega de trabalho enquanto cumpria turno na portaria de um condomínio residencial em Salvador, no sábado (8). O ataque aconteceu dentro da área de serviço e foi totalmente registrado por uma câmera de segurança do local. pic.twitter.com/gACAwa1AZU — iG (@iG) November 11, 2025





As imagens mostram os dois durante uma discussão, quando o suspeito pega um capacete que estava sobre a mesa e desfere vários golpes na cabeça da funcionária. A vítima tenta se proteger com as mãos, mas continua sendo atingida.

Depois da agressão, o homem recolhe seus pertences e sai da portaria; antes de deixar o local, ainda acerta um tapa na mulher. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil de Salvador confirmou que a ocorrência foi registrada e que o caso está sendo investigado pela 12ª Delegacia Territorial de Itapuã.

Segundo a corporação, a vítima relatou que o suspeito tentou entrar no condomínio pela contramão, pilotando uma motocicleta, e reagiu de forma violenta ao ser impedido, desferindo tapas e usando o capacete para agredi-la. A polícia afirmou que “diligências estão em andamento” para localizar o agressor.





Nota da Polícia Civil na íntegra:

"A 12ª Delegacia Territorial de Itapuã investiga a denúncia de lesão corporal dolosa registrada no último sábado (8), por uma mulher de 38 anos. Segundo a vítima, ela estava trabalhando na portaria de um condomínio residencial quando o suspeito, pilotando uma motocicleta, tentou entrar pela contramão. Ao ser impedido, o homem acabou desferindo tapas e golpes de capacete na cabeça da vítima. As agressões foram registradas por câmeras de videomonitoramento. Diligências são realizadas no sentido de localizar o agressor."