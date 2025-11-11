Uma mulher de 38 anos foi brutalmente agredida por um colega de trabalho enquanto cumpria turno na portaria de um condomínio residencial em Salvador, no sábado (8). O ataque aconteceu dentro da área de serviço e foi totalmente registrado por uma câmera de segurança do local.
As imagens mostram os dois durante uma discussão, quando o suspeito pega um capacete que estava sobre a mesa e desfere vários golpes na cabeça da funcionária. A vítima tenta se proteger com as mãos, mas continua sendo atingida.
Depois da agressão, o homem recolhe seus pertences e sai da portaria; antes de deixar o local, ainda acerta um tapa na mulher. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil de Salvador confirmou que a ocorrência foi registrada e que o caso está sendo investigado pela 12ª Delegacia Territorial de Itapuã.
Segundo a corporação, a vítima relatou que o suspeito tentou entrar no condomínio pela contramão, pilotando uma motocicleta, e reagiu de forma violenta ao ser impedido, desferindo tapas e usando o capacete para agredi-la. A polícia afirmou que “diligências estão em andamento” para localizar o agressor.
Nota da Polícia Civil na íntegra:
"A 12ª Delegacia Territorial de Itapuã investiga a denúncia de lesão corporal dolosa registrada no último sábado (8), por uma mulher de 38 anos. Segundo a vítima, ela estava trabalhando na portaria de um condomínio residencial quando o suspeito, pilotando uma motocicleta, tentou entrar pela contramão. Ao ser impedido, o homem acabou desferindo tapas e golpes de capacete na cabeça da vítima. As agressões foram registradas por câmeras de videomonitoramento. Diligências são realizadas no sentido de localizar o agressor."