Reprodução/ Rádio Fronteira / Metsul Meteorologia Vendaval provoca destruição em Santa Catarina

A atuação de um ciclone extratropical que ocorre entre esta sexta-feira (7) e sábado (8) já provocou uma forte onda de tempestades em Santa Catarina, com registros de chuva intensa e ventos violentos em diversas regiões do estado.





As tempestades chegaram nas regiões do Extremo Oeste e Oeste catarinense ainda no início da tarde desta sexta-feira.

A Metsul Meteorologia informou que vendavais provocaram estragos em alguns municípios e danos severos de forma localizada. Moradores locais relataram destelhamento em casas, desabamento de árvores e estruturas danificadas devido ao fenômeno climático.

De acordo com a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SPDC/SC) o aviso para o avanço do sistema, já vinha sendo monitorado e comunicado desde o início da semana.

Mais cedo, por meio das redes sociais, a Defesa Civil de Santa Catarina reforçou o aviso alertando para o risco de chuva intensa, ventos de 90 km/h, raios e granizo em todas as regiões do estado.





Ainda segundo a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, durante a madrugada de sábado (8), com a formação do ciclone próximo à costa catarinense, o risco de temporais tende a diminuir em todo o estado, enquanto os ventos ganham força, especialmente na faixa leste de Santa Catarina.

As rajadas mais intensas são esperadas entre o fim da madrugada e o final da tarde, com ventos médios entre 30 e 40 km/h e rajadas que podem variar de 70 a 90 km/h, alcançando intensidade ainda maior nas áreas costeiras.

O risco é considerado muito alto para destelhamentos, danos na rede elétrica e queda de árvores nas regiões do Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Florianópolis. Em outras áreas litorâneas e no Vale do Itajaí, o risco é alto, com rajadas de vento entre 50 e 80 km/h.

Os ventos intensos também devem deixar o mar grosso entre o Litoral Sul e a Grande Florianópolis, com ondas entre 3,5 e 4,5 metros de altura, podendo haver picos ainda maiores em alto mar.

No Litoral Norte, o mar fica muito agitado, com ondas de sul entre 2,5 e 3,5 metros. O risco é alto a muito alto para ressaca e erosão costeira, especialmente no Litoral Sul.

Com o afastamento gradual do sistema, o tempo deve voltar a firmar no domingo (9). O amanhecer será de temperaturas amenas, com mínimas abaixo de 10°C nos Planaltos e no Grande Oeste catarinense.

Ainda há possibilidade de chuva nas áreas litorâneas, especialmente no Litoral Sul e na Grande Florianópolis, tanto no domingo quanto na segunda-feira (10).

Orientações da Defesa Civil

Durante os temporais, a Defesa Civil recomenda procurar um abrigo em local seguro, afastado de janelas e de objetos que possam ser arremessados pelo vento.

Em situações de ventos fortes, o ideal é evitar circular ou se abrigar próximo a árvores, placas, muros e postes de energia. Em caso de chuva intensa com risco de alagamento, não atravesse ruas inundadas, pontes ou pontilhões submersos.

A Defesa Civil também alerta para que se evitem atividades de navegação, pesca, esportes náuticos e banho de mar. Além disso, é importante não caminhar nem pedalar pela orla quando as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

O Portal iG tentou contato com a Defesa Civil de Santa Catarina para obter mais informações sobre a atual situação do estado quanto ao ciclone extratropical, mas não obteve retorno até o momento da publicação. A matéria será atualizada assim que recebermos um retorno.