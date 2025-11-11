O Governo do Estado do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na sexta-feira (21) de novembro de 2025. A decisão, assinada pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (11), concede folga aos servidores logo após o feriado do Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, na quinta-feira (20).A medida vale para órgãos e entidades da a dministração pública estadual, incluindo autarquias e fundações, com exceção de serviços essenciais como saúde, segurança e outros atendimentos indispensáveis à população.Em nota, Castro afirmou que a data é um momento importante para reconhecer o legado histórico e cultural de Zumbi dos Palmares, destacando que a medida busca “garantir o bem-estar dos servidores que se dedicam ao Estado, sem comprometer o funcionamento dos serviços essenciais”.
