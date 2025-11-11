Reprodução/Mycchel Legnaghi Água congelou na manhã desta terça (11), em Santa Catarina

A água congelou em áreas de Santa Catarina nas primeiras horas desta terça-feira (11), após registro de temperaturas próximas de 0ºC. Segundo a MetSul Meteorologia, o Sul do país amanheceu com tempo típico do inverno, em plena primavera de novembro.

O fenômeno foi registrado pelo fotojornalista Mycchel Legnaghi e publicado no portal São Joaquim online. O gelo teria se formado sobre plantas, capins e em superfícies de água pequenas, como poças e recipientes.

Frio de 0ºC

No município catarinense de São Joaquim, onde a foto foi feita, a mínima chegou a 0,2°C, enquanto Bom Jardim da Serra teve 0,8°C.

Em Painel, Urupema e Urubici, os termômetros marcaram entre 2°C e 3°C, aponta a Metsul. O registro de gelo foi causado por uma geada isolada, sem prejudicar a agricultura.

Na capital Florianópolis, a estação da Epagri no Norte da Ilha marcou 9,8°C, uma temperatura considerada muito baixa para o mês. Para comparação, a média mínima mais fria do ano na cidade costuma ser de 12,9°C, em julho.

Temperaturas baixas em toda a região

O frio intenso durante as primeiras horas do dia foi sentido em todo o Sul. No Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes registrou 1,4°C, seguido de Cambará do Sul (3,4°C), São Francisco de Paula (4,5°C) e Pinheiro Machado (4,8°C). Em Porto Alegre, as mínimas variaram entre 10°C, no Aeroclube de Belém Novo, e 12,9°C, no bairro Jardim Botânico.





Segundo os meteorologistas, o frio é resultado da massa de ar polar que chegou ao Sul no fim de semana, acompanhando um ciclone extratropical.

O ar seco e o céu limpo durante a madrugada favoreceram o resfriamento mais intenso, mesmo com a massa de ar frio já enfraquecida, o que possibilitou o congelamento, mesmo que em baixa escala, da água.