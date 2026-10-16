Divulgação Tuneladora Hebe Camargo começa a expansão da Linha 2-Verde

O Governo de São Paulo deu, nesta sexta-feira (16), a largada para a escavação do trecho que levará a Linha 2-Verde do Metrô até o município de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) acompanhou o início dos trabalhos da tuneladora Hebe Camargo, que partiu da Penha, na Zona Leste da capital, e abrirá o caminho subterrâneo da expansão Penha–Dutra.

A chegada à Guarulhos marca a primeira vez que a rede metroviária paulista ultrapassa os limites do município de São Paulo.

Ao longo do percurso, a máquina irá construir quase 5,8 quilômetros de túneis, escavando 620 mil metros cúbicos e instalando 3.867 peças de concreto para o revestimento. A estimativa do Metrô é que as obras avancem, em média, 12 metros por dia.

Este é um dia histórico em que damos a largada realmente na escavação da Linha 2 em direção a Guarulhos. Começamos a ver, de fato, o metrô saindo da capital para atender a outras cidades da região metropolitana. Este é um investimento muito importante, que exige planejamento e antecedência, e um projeto super emblemático, que faz parte dessa grande expansão do sistema metroferroviário em que estamos trabalhando Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo





Hebe Camargo

A tuneladora Hebe Camargo é a maior tuneladora já usada em obras metroviárias na América Latina, com 133 metros de comprimento, roda de corte de 11,67 metros de diâmetro e peso combinado de cerca de 2,6 mil toneladas. Ela será responsável pela escavação mecanizada entre a Penha e o poço de Ventilação e Saída de Emergência (VSE) Castelo Branco.

Antes da partida, as equipes finalizaram a montagem, integraram os sistemas mecânicos e elétricos, realizaram testes operacionais e fizeram inspeções de segurança na máquina. Nos primeiros dias, a operação terá monitoramento geotécnico intensivo e acompanhamento permanente dos parâmetros da máquina.

Divulgação Roda de corte da tuneladora Hebe Camargo





Juntamente de Hebe Camargo, também trabalha a tuneladora Cora Coralina, no trecho entre Penha e Vila Prudente. Na última terça-feira (13), essa segunda máquina retomou a escavação rumo à futura estação Guilherme Giorgi.

A expansão

O aumento da linha irá beneficiar um novo grupo de pessoas, atendendo passageiros dos bairros da Penha e de Tiquatira, na capital, e Ponte Grande e Vila Augusta, no município de Guarulhos. O novo eixo também irá aumentar as opções de viagem de usuários das Linhas 12-Safira e 13-Jade da CPTM com destino à Avenida Paulista e à Zona Sul da capital.





Segundo o Metrô, o novo trecho será essencial para distribuir fluxos, que hoje estão concentrados nas Linhas 3-Vermelha, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Quando as obras forem concluídas, a Linha 2-Verde contará com uma extensão total de 28,5 km e 27 estações, com capacidade para transportar 1,5 milhão de pessoas por dia.

