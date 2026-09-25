Reprodução/Redes Viaturas de segurança percorrem local na tentativa de retirar o homem desde às 14h30

Um homem invadiu a pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Guarulhos na tarde desta sexta-feira (25). Por volta das 14h20, pilotos e operadores de torres perceberam a presença do homem, que entrou na área operacional do aeroporto, local de acesso restrito.

Viaturas foram acionadas para localizar e retirar o homem do local. A situação provocou a suspensão temporária dos voos deste então, mas, até o momento, por volta das 18h, segue sendo resolvida.

Segundo informações preliminares da RecordTV, o homem resistiu à segurança, tentou escapar e segue andando pela pista. Ele conseguiu acessar um dos pontos mais críticos para a operação do aeroporto, o que motiva a

Até o momento, não há informações sobre como o homem conseguiu acessar a área restrita ou sobre eventuais impactos adicionais nas operações do aeroporto, nem sobre o desfecho da situação.

O iG procurou o Aeroporto de Guarulhos sobre a situação, mas não obteve retorno até a última atualização.



*Reportagem em atualização

