Divulgação/CRASA Infraestrutura Fabricada na China, a roda de corte desembarcou no Brasil em março de 2026

A partir da primeira semana de outubro, a tuneladora Hebe Camargo, conhecida popularmente como "tatuzão", deve começar a abrir os túneis do segundo trecho da expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. A data foi informada nesta semana pela CRASA Infraestrutura, uma das integrantes do Consórcio CGC, responsável pela obra entre a Penha, na Zona Leste da capital, e Guarulhos, município na Região Metropolitana São Paulo.

Segundo a empresa, o equipamento já está montado e, atualmente, passa pelas etapas finais de ajustes, inspeções técnicas e testes dos sistemas, procedimentos necessários antes de qualquer escavação. A máquina mede cerca de 130 metros de comprimento e 11,67 metros de diâmetro, e pesa em torno de 2.600 toneladas.

Trajeto de 6,5 km

O Tatuzão Hebe Camargo será responsável por perfurar os túneis até a futura Estação Dutra, em Guarulhos, num total de aproximadamente 6,5 km de escavação, de acordo com a CRASA. A máquina sairá do canteiro da Penha e passará sob os espaços onde ficarão as futuras estações Penha de França, Gabriela Mistral e Fernão Dias. Em seguida, cruzará para Guarulhos, onde ficarão as estaçãos Ponte Grande e, no fim do percurso, a Dutra.

A montagem do equipamento começou depois que todas as suas peças chegaram ao canteiro. O trabalho envolveu o Consórcio CGC, formado pelas empresas CRASA, Ghella e Consbem, contratado pelo Metrô para executar esse trecho da ampliação.





Com a largada de Hebe Camargo, a expansão da linha voltará a ter duas grandes tuneladoras escavando ao mesmo tempo. A outra atualmente ativa é a apelidado de Cora Coralina, que atua no trecho entre Vila Prudente e Penha.

Depois de concluir a primeira etapa do trabalho, entre o Parque Linear Rapadura, conhecido como Complexo Rapadura, até o poço de Ventilação e Saída de Emergência (VSE) na rua Falchi Gianini, a máquina foi parcialmente desmontada e levada ao canteiro da Penha. De lá, começou a percorrer o caminho inverso ao de Hebe Camargo para finalizar os túneis que faltavam. Somadas as duas jornadas, a Cora Coralina já ultrapassou 4,5 km de túneis construídos.

Prazos da expansão

O início das atividades já foi remarcado algumas vezes. Em junho, a expectativa era de que o tatuzão começasse a trabalhar ainda em setembro, mas, no começo deste mês, o governo estadual passou a falar em uma janela entre setembro e outubro, depois estendida até meados de outubro.

Com a nova informação da CRASA, a previsão volta a ser o início do próximo mês, o que representa um adiamento pequeno em relação ao plano original. O governo estadual prevê que o trecho até a Penha fique pronto em 2029, com a chegada da linha a Guarulhos está programada para 2032.

A ampliação da Linha 2-Verde contará com 14,4 km de extensão e 13 novas estações entre Vila Prudente e Dutra.



O "Tatuzão"

A roda de corte é a peça principal e mais pesada do "tatuzão", posicionada na frente do equipamento com a função de triturar o solo durante a perfuração. O componente impressiona pelas dimensões: tem 11,67 metros de diâmetro, o equivalente à altura de um prédio de quatro andares e pesa 2.378 toneladas.

Fabricada na China pela empresa CREG, a estrutura desembarcou no Brasil em março de 2026, no Porto de São Sebastião, no litoral norte paulista. Suas cinco partes foram depois transportadas por carretas até o canteiro de obras na Zona Leste da capital.