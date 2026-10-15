Imagem gerada por IA Linha 22-Marrom, do Metrô, irá ligar o município de Cotia à estação Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo

O Metrô de São Paulo deu mais um passo rumo à implantação da futura Linha 22-Marrom, que vai conectar Cotia e Osasco à capital paulista, no bairro Sumaré. Em publicação no Diário Oficial, na última terça-feira (13), o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) confirmou as datas e os locais das audiências públicas que apresentarão o empreendimento à população.

Os encontros ocorrerão nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, respectivamente em Osasco, Cotia e São Paulo, e darão aos moradores a chance de conhecer o projeto e tirar dúvidas.

As audiências terão como foco a apresentação do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e integram o processo de licenciamento ambiental da futura linha. O documento avalia as questões ambientais da obra e detalha as medidas previstas para prevenir e reduzir os impactos.

De acordo com o Metrô, a etapa é uma maneira de reforçar o compromisso da companhia com a transparência e o diálogo com a sociedade.

Para participar das audiências, é necessário se inscrever presencialmente, diretamente nos locais das audiências, a partir das 16h de cada dia. Os eventos estão previstos para começar às 17h.





O projeto

O Anteprojeto de Engenharia da Linha 22-Marrom já foi concluído. O estudo inicial serve como base para as próximas etapas da operação e já definiu as principais características da linha, como o traçado, a localização das estações, os métodos construtivos, as áreas operacionais, os pátios, os sistemas e as demais soluções técnicas necessárias.

A próxima fase prevista é a elaboração do Projeto Básico, onde as soluções do anteprojeto são aprofundadas, com maior precisão sobre métodos construtivos, obras civis, sistemas operacionais, desapropriações, interferências urbanas e custos estimados. O material também serve como orientação para o processo de contratação das obras.

Inicialmente, o projeto da Linha 22-Marrom conta com 29 quilômetros de extensão e 19 estações, com previsão de transportar cerca de 650 mil pessoas por dia. Pelas projeções do Metrô, a linha criará uma ligação importante entre a Zona Oeste da capital e os municípios de Osasco e Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo.

Divulgação Trajeto inicial previsto para a futura Linha 22-Marrom





O trajeto está previsto para reduzir o tempo de deslocamento, ampliar a integração com a rede de transporte público existente e oferecer uma alternativa mais eficiente, segura e sustentável aos passageiros.

Até o momento, ainda não foram divulgadas datas exatas para o início das operações e nem uma previsão de conslusão.

Audiências públicas da Linha 22-Marrom: