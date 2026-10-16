PM/Divulgação Casal de gêmeos é resgatado após ser abandonado pelos pais

Os pais que abandonaram um casal de bebês gêmeos tiveram a liberdade provisória concedida pela Justiça após audiência de custódia. O caso foi registrado em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, durante a madrugada da última quarta-feira (14).

O casal havia sido preso em flagrante por abandonar os filhos de sete meses para usar drogas. Eles foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária. Eles confessaram o crime. A audiência foi realizada ainda na manhã de quarta-feira.

Segundo o g1, o casal responde por suspeita de abandono de incapaz e maus-tratos. A decisão foi concedida sem pagamento de fiança e prevê o cumprimento de medidas cautelares.

De acordo com a decisão, o casal é obrigado a comparecer a todos os atos do processo, manter o endereço atualizado e comunicar previamente caso precise se ausentar da comarca por mais de oito dias.

Além disso, ela também proíbe os pais de se aproximarem dos filhos a menos de 100 metros e de manterem contato com as crianças por qualquer meio de comunicação.

O caso

Um casal de irmãos gêmeos bebês foi resgatado após ser abandonado pelos próprios pais. Eles foram encontrados pela Polícia Militar.

De acordo com as informações da PM, os pais das crianças são usuários de drogas e saíram de casa para fazer uso das substâncias. Os bebês têm apenas sete meses de idade e choravam intensamente dentro do imóvel.

O choro chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia por meio do 190. No local, uma mulher confirmou que os pais haviam saído e deixado os filhos sozinhos. Ao chegar na casa, a PM percebeu que as crianças não faziam barulho.

Porém, com a possibilidade de elas estarem em risco, os agentes entraram na casa. Dentro do imóvel, eles encontraram os dois em situação de abandono.

A menina estava dormindo na cama. Já o menino estava no chão, entre a cama e um colchão. Os dois estavam sujos e com assaduras.

A equipe policial providenciou alimentos e fez o cuidado de higiene dos irmãos.

O Conselho Tutelar também foi acionado e encaminhou as crianças ao Hospital Pediátrico da Vila Industrial, também em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

A proprietária da residência e a avó paterna das crianças também compareceram ao local.

Os irmãos passaram por atendimento médico e fizeram exames. A menina foi liberada e encaminhada a um abrigo. Já o menino permaneceu em observação médica.

Pais presos em flagrante

Durante o atendimento da ocorrência, a polícia foi informada de que os pais das crianças haviam sido abordados em uma praça por outra equipe policial.

Questionada sobre os filhos, a mulher alegou que os havia deixado sob os cuidados da sogra. Porém, mais tarde, ela admitiu que saiu de casa com o pai das crianças por volta das 20h e deixaram os bebês sozinhos.

Após a confissão, o casal foi preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária.



