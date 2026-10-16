Foto: PH Lopes Movimento Afaste-se realizado no centro de Campinas em 2025

Concessionárias de rodovias e a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realizam uma ação educativa na segunda-feira (19), das 9h às 12h, no Largo da Catedral Metropolitana de Campinas. A atividade integra o Dia Nacional do Movimento Afaste-se, iniciativa que busca prevenir acidentes com profissionais que trabalham nas estradas.

Participam da mobilização as concessionárias Autoban, Colinas, Renovias, Rota das Bandeiras e Tietê. A campanha chama a atenção para os riscos enfrentados diariamente por equipes de socorro, resgate, inspeção, manutenção e obras que atuam próximas ao tráfego.

A principal orientação é reduzir a velocidade e, sempre que possível, mudar de faixa ao se aproximar de um atendimento ou de trabalhadores às margens da rodovia.

Em estradas de pista simples, onde a mudança de faixa não é possível, a recomendação é diminuir significativamente a velocidade e redobrar a atenção.

Durante a ação em Campinas, as equipes vão promover dinâmicas educativas com um equipamento que simula situações de atendimento nas rodovias. Também haverá distribuição de materiais informativos e exposição de viaturas operacionais.

Foto: PH Lopes Público participa de ação no Largo do Rosário





Waze passa a alertar sobre atendimentos

O Movimento Afaste-se também conta com uma parceria com o Waze. Motoristas que utilizam o aplicativo recebem alertas sobre viaturas, equipes em atendimento e obras nas rodovias, com base nas informações dos centros de controle operacional.

Segundo a Motiva, as orientações também são divulgadas nos canais digitais das concessionárias e no aplicativo Motiva Rodovias. A iniciativa está implantada nas 13 concessionárias de rodovias administradas pelo grupo, que opera cerca de 5 mil quilômetros de estradas em sete Estados.

A proposta é alertar os condutores sobre situações que exigem atenção redobrada e, assim, reduzir o risco de colisões envolvendo veículos operacionais e profissionais em serviço.





Projeto prevê inclusão no Código de Trânsito

O Movimento Afaste-se também está relacionado a uma proposta legislativa. O Projeto de Lei 4.511/2024, de autoria do deputado federal Gilberto Abramo (Republicanos /MG), propõe incluir as orientações da campanha no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com as informações divulgadas pela concessionária, a proposta está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.

Serviço

Evento: Dia Nacional do Movimento Afaste-se

Data: segunda-feira, 19 de outubro de 2026

Horário: das 9h às 12h

Local: Largo da Catedral Metropolitana de Campinas, na avenida Francisco Glicério