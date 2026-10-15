Divulgação Defesa Civil de São Paulo acompanha os eventos climáticos do estado

A cidade de São Paulo amanheceu, nesta quinta-feira (15), com uma temperatura média de 17°C e umidade relativa do ar próxima de 99%. Durante a manhã, o sol aparece entre nuvens e auxilia na elevação gradual das temperaturas, que devem atingir a máxima de 25°C.

De acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as chuvas voltam a aparecer na cidade entre o período da tarde e à noite.

A capital foi fortemente afetada pelas chuvas dessa quarta-feira (14), registrando diversas áreas de alagamento e deslizamentos de terra. Durante o temporal, a Defesa Civil enviou 46 alertas de chuvas intensas, com raios, ventos e granizo para a capital e municípios do interior; somente entre as 15h e 18h, o Corpo de Bombeiros foi responsável por atender 11 chamados para queda de árvore, 17 para enchentes e quatro para desabamentos.

Até o momento, o banco de dados meteorológicos do CGE da Prefeitura de São Paulo mostra que o mês de outubro registrou cerca de 81,6 mm de chuva no mês, o que representa aproximadamente 72,8% dos 112 mm esperados.





Alerta para todo estado

Durante esta quinta-feira (15), o alerta da Defesa Civil para chuvas intensas segue ativo em todo estado; de acordo com o órgão, a instabilidade do tempo se dá devido a atuação de um cavado meteorológico, associado à presença de uma baixa pressão no oceano.

As chuvas devem ser esperadas em todo o território paulista ao longo do dia, em formato de pancadas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com a Defesa Civil, o volume das chuvas pode ser expressivo, especialmente nas regiões oeste, sul, centro e leste de São Paulo.

Além das chuvas atuais, o órgão também alerta a população acerca da saturação do solo, causada por conta das chuvas anteriores, o que aumenta o risco de deslizamentos de terra e outros transtornos, como alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos, principalmente nas áreas mais vulneráveis.

Até 80 mm de chuva são esperados durante o dia somente nas regiões da Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quinta-feira (15): Mínima de 17°C, máxima de 25°C. Chuvoso durante o dia e à noite.

- Sexta-feira (16): Mínima de 17°C, máxima de 23°C. Chuvoso durante o dia e à noite.

- Sábado (17): Mínima de 17°C, máxima de 25°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite, temporal.

Domingo (18): Mínima de 16°C, máxima de 24°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa.

