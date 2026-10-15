PRF/Divulgação Mulher desaparecida é encontrada às margens da Via Dutra

Uma mulher desaparecida foi encontrada caminhando às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Ela estava a cerca de 77 quilômetros de casa. O caso foi registrado em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela foi localizada na tarde desta quarta-feira (14), na altura do quilômetro 58, na pista sentido Rio de Janeiro, caminhando pelo acostamento.

A mulher foi localizada após um policial rodoviário federal reconhecer a mulher a partir das informações e fotografias divulgadas pelo Centro de Comando e Controle da PRF.

O registro do desaparecimento foi feito no último sábado (10) e ela havia sido vista pela última vez na última segunda-feira (12), entre as cidades de Caçapava e Taubaté, também no Vale do Paraíba.

A PRF acompanhava o caso e buscava informações do paradeiro da mulher desde o registro do desaparecimento. Ela foi encontrada a cerca de 77 quilômetros de casa.

Após ser localizada, ainda segundo a PRF, os policiais acompanharam a mulher a pé por aproximadamente dois quilômetros, até um ponto da SP-062, antiga Rodovia Rio-São Paulo, conhecida como Estrada Velha.

No local, havia condições mais seguras para a realização do resgate. A mulher apresentava sinais de debilidade física e desorientação.

Outras equipes da PRF e da concessionária responsável pela rodovia, a CCR-Motiva, foram acionadas para auxiliar no resgate.

Com isso, uma equipe de socorristas da concessionária abordou a mulher e fez os primeiros atendimentos. Ela precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde em Guaratinguetá.

A PRF ainda conseguiu localizar a família da mulher. Eles foram informados sobre a localização dela e receberam apoio dos policiais para o deslocamento até a unidade hospitalar e o reencontro com a mulher.



