Reprodução/Ophthalmology Dente canino ectópico no olho esquerdo

Um adolescente de 16 anos precisou passar por uma cirurgia para retirar um dente que nasceu acima do olho esquerdo, na Índia.

O jovem procurou atendimento médico após notar um inchaço sem dor na pálpebra por cerca de um mês. O adolescente não tinha sofrido nenhuma pancada ou ferimento na região.

A situação chamou ainda mais a atenção quando duas pontas esbranquiçadas começaram a aparecer entre a pálpebra e a sobrancelha . Para investigar o que estava causando o inchaço, os médicos solicitaram uma tomografia computadorizada que confirmou se tratar de um dente.

Durante a cirurgia, os médicos confirmaram que a estrutura era um dente canino completamente formado.

Os profissionais também não encontraram sinais de teratoma, um tipo de tumor que pode conter diferentes tecidos do corpo, como pelos, gordura e partes de dentes.

A ocorrência foi classificada como um caso de dente ectópico, termo usado para dentes que nascem fora da posição comum.

Apesar de conseguirem retirar na cirurgia, os médicos não descobriram por que o dente nasceu em cima do olho.

O caso foi descrito em um artigo científico publicado em 2025 na revista Ophthalmology, ligada à Academia Americana de Oftalmologia.

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O que é a anomalia?

Os dentes podem apresentar alterações durante o desenvolvimento. Essas mudanças podem afetar a quantidade, o tamanho, o formato ou a posição. Quando isso acontece, são chamadas de anomalias dentárias .

Um artigo científico de 2010, da revista Dental Press Journal of Orthodontics, explica que essas alterações podem estar ligadas a fatores genéticos e ambientais .

Entre elas estão as chamadas ectopias, que acontecem quando um dente se desenvolve ou segue um caminho diferente do esperado. Isso pode fazer com que ele fique em uma posição incomum ou não apareça no local normal da arcada dentária .





O estudo também aponta que diferentes alterações dentárias podem acontecer ao mesmo tempo em uma mesma pessoa. Por esse motivo, quando um profissional encontra uma anomalia, pode procurar pela presença de outras.