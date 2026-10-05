Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Parte do estado sente as fortes rajadas de ventos nas últimas horas

A capital paulista tem previsão de tempo instável e temperaturas amenas nesta segunda-feira (05). No início do dia, a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou uma média de 17ºC na cidade de São Paulo, além de muitas nuvens presentes no céu.

Com o passar das horas, a temperatura máxima prevista é de 23°C, com taxas de umidade do ar entre 70% e 95%. Entre a tarde e a noite, as chuvas ganham força, com pancadas de moderada a forte intensidade, elevando o risco de alagamentos e transbordamento de córregos e rios.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, o tempo instável se dá devido à atuação de um cavado meteorológico e da passagem de uma frente fria pelo oceano. O órgão afirma que as chuvas são esperadas em todas as regiões paulistas e vêm acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Por conta da possibilidade de acumulados significativos, boa parte do estado de São Paulo segue em estado de alerta para temporais isolados, alagamentos e enxurradas. As áreas mais afetadas do estado, devem ser os setores oeste, sul e centro paulista.





Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Próximos dias

Durante a terça-feira (06), o dia será marcado por chuvas que começam já na madrugada, e ganham força a partir da tarde, elevando o risco para ocorrências como formação de alagamentos, elevação das cotas dos rios e córregos e deslizamentos de terra.

O tempo chuvoso deve acumular volumes elevados de chuva e mantém as temperaturas amenas, que variam entre 18°C, na madrugada, e 24°C, no período da tarde.

De acordo com a previsão da Defesa Civil, as chuvas constantes devem permanecer durante toda a semana, com intensidade e quantidades de acumulados diferentes.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Segunda-feira (05): Mínima de 17°C, máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Terça-feira (06): Mínima de 18°C, máxima de 24°C. Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal

- Quarta-feira (07): Mínima de 19°C, máxima de 25°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Quinta-feira (08): Mínima de 19°C, máxima de 29°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sexta-feira (09): Mínima de 20°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva

