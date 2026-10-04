Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Uma suspeita de bomba levou ao isolamento temporário de parte do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada deste domingo (04).

A Polícia Militar e a Polícia Federal foram acionadas depois que funcionários encontraram uma mala abandonada perto da entrada de um banheiro feminino.

Na verificação, os equipamentos das equipes de segurança alertaram quatro vezes seguidas a possível presença de material proibido ou explosivo.

Por precaução, a área ao redor da mala foi isolada. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), unidade especializada da Polícia Militar de São Paulo, foi chamado.

Enquanto os agentes verificavam a situação, as equipes também começaram a procurar a pessoa que tinha deixado a mala no local.

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Dona da bagagem estava dentro de avião

A proprietária foi identificada como uma passageira cubana de 51 anos que já estava dentro de um avião que se preparava para decolar com destino a Havana, em Cuba.

A Polícia Federal retirou a mulher da aeronave e a levou para prestar esclarecimentos. Em depoimento, ela afirmou que não tinha nada irregular dentro da mala. A passageira ainda disse que deixou a bagagem no local porque não recebeu orientação.





Verificação descarta explosivos

Depois da abertura da mala, as equipes descartaram a presença de explosivos ou de qualquer outro objeto perigoso.

Em nota ao iG, a GRU Airport, empresa responsável pela administração do aeroporto, informou que os procedimentos adotados seguem regras internacionais de segurança para situações em que uma bagagem é encontrada sem o acompanhamento do proprietário.

Ainda de acordo com a concessionária, a ocorrência foi resolvida sem causar atrasos ou impactos nas operações do aeroporto. O fluxo do terminal continuou normalmente durante toda a madrugada.