Reprodução/redes sociais Identificado como Danilo Alves Silva, ele disse que queria ver a reação dos imigrantes brasileiros

Um brasileiro de 46 anos foi preso em Miami, Estados Unidos, após se vestir como agente do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos, e assustar eleitores que aguardavam para votar no primeiro turno das eleições brasileiras. Danilo Alves Silva agora enfrenta cinco acusações, entre elas intimidação de eleitores, conspiração para cometer suborno e uso ilegal de insígnia policial.

À polícia de Miami-Dade, condado localizado no sul do estado da Flórida, Silva admitiu que não era agente federal e disse ter comprado o uniforme pela internet para observar a reação dos imigrantes brasileiros.

Os Estados Unidos é um dos países com mais brasileiros aptos a votar: 265,4 mil, seguido de Portugal, 134,7 mil; Japão, 88,3 mil; Canadá, 46,4 mil, e Alemanha, 41,5 mil eleitores.

Disfarce

Ainda segundo divulgado no jornal Miami Herald, o homem circulava pelo Miami Dade College, em Kendall, usando boné e jaqueta do ICE, máscara, óculos escuros e botas táticas, levando alguns eleitores a acreditar que agentes de imigração estavam realizando uma operação no local.





Há registros nas redes sociais da abordagem do brasileiro, disfarçado de agente do ICE.

De acordo com o relatório policial, após a abordagem, ele ainda teria ameaçado um investigador e oferecido dinheiro para ser liberado.