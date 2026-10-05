Reprodução/Guinness World Records João Marinho Neto (à esquerda) e Ken Weeks (à direita), fazem aniversário no mesmo dia

O brasileiro João Marinho Neto, considerado o homem mais velho do mundo, completou 114 anos nesta segunda-feira (05) e desejou feliz aniversário ao australiano Ken Weeks, considerado o segundo homem mais velho, que chegou aos 113 anos na mesma data.

A diferença de idade entre João e Ken é exatamente de um ano. O brasileiro nasceu em 1912, enquanto o australiano nasceu em 1913 e vive em Nova Gales do Sul.

Os aniversários na mesma data deram origem a uma troca de homenagens entre os dois. Cada um posou segurando uma mensagem preparada para desejar feliz aniversário ao outro.

Além de João e Ken, o japonês Hikaru Katō, considerado o terceiro homem mais velho do mundo, também está entre os únicos homens vivos que nasceram antes da Primeira Guerra Mundial .

Reprodução/Guinness World Records João Marinho Neto é o homem mais velho do mundo





Brasileiro é o homem mais velho do mundo

João nasceu em 05 de outubro de 1912, em Maranguape, no Ceará, em uma família de agricultores. Ainda criança, mudou-se com os pais para uma região rural de Apuiarés, no mesmo estado. Aos quatro anos, já ajudava o pai no trabalho do campo, cuidando do gado e colhendo frutas.

A LongeviQuest, organização que acompanha pessoas de idade muito avançada e registros de longevidade, confirmou João como o homem mais velho do mundo em novembro de 2024, quando ele tinha 112 anos. Este é o segundo aniversário comemorado por ele nessa posição.

Ao completar 114 anos, João passou a ser o nono homem mais velho de todos os tempos, segundo a LongeviQuest. Ele também é a 13ª pessoa brasileira mais velha de todos os tempos e o homem mais velho que já viveu no Brasil.

João ocupa atualmente a décima posição entre as pessoas mais velhas do mundo. Apenas Ethel Caterham, do Reino Unido, e outras oito mulheres têm idade superior à dele.

João está há um ano e 314 dias como o homem mais velho do mundo, após a morte do britânico John Alfred Tinniswood. Esse é o segundo período mais longo nessa posição nos últimos 13 anos.

Ele foi o primeiro homem a entrar novamente na lista das dez pessoas mais velhas do mundo desde a morte do venezuelano Juan Vicente Pérez Mora , em abril de 2024.

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Reprodução/Guinness World Records João Marinho Neto é o homem mais velho do mundo





João ainda pode superar o recorde histórico

Apesar de já ter alcançado uma idade atingida por apenas outros oito homens antes dele, João ainda não é o homem mais velho de todos os tempos.

O recorde pertence ao japonês Jiroemon Kimura, que viveu até os 116 anos e 54 dias. Para superar a marca, João precisaria viver pouco mais de dois anos.

A idade alcançada pelo brasileiro também é considerada rara entre os homens.

Entre os homens, a longevidade dele é possivelmente ainda mais impressionante do que a de Ethel entre as mulheres (não que eles estejam competindo). Por causa da diferença de longevidade entre os gêneros, é mais raro um homem chegar aos 114 anos do que uma mulher chegar aos 117. Ben Meyers, especialista da LongeviQuest.





Ethel Caterham completou 117 anos alguns meses antes do aniversário de João.





Vida no campo e família

João se casou com Josefa Albano dos Santos (1920–1994), com quem teve quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda. Mais tarde, teve outros três filhos com a companheira Antonia Rodrigues Moura: Vinícius, Jarbas e Conceição.

Atualmente, João tem seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos.

Em uma declaração anterior, João disse que o segredo para viver por muitos anos era estar cercado de pessoas boas e manter os familiares por perto.