Patricia Domingos/Alesp e Reprodução/Instagram Eduardo Suplicy (PT) e Eduarda Campopiano (PL)

Os candidatos estaduais que devem ocupar as 94 cadeiras da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), a partir de fevereiro de 2027, foram definidos pelos paulistanos após as eleições do último domingo (04). Depois da apuração, nomes de destaque se mostraram presentes entre os 20 mais votados.

No topo do ranking está a deputada Eduarda Campopiano (PL), que somou mais de 1,9 milhão de votos e se firmou como a candidata mais votada no estado. Logo atrás, na segunda posição, aparece o veterano Eduardo Suplicy (PT), com 654 mil votos.

O restante do top 5 é formado por outros candidatos ligados a partidos do campo da esquerda, mais específicamente, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Entre os eleitos, estão: a ativista trans Sofia Favero, em terceiro lugar com 407 mil votos; o deputado estadual Carlos Giannazi, em quarto lugar, com 377 mil; e, na quinta posição, a deputada Paula da Bancada Feminista, com 326 mil votos.

Como são definidas as vagas

O candidato que recebe uma vaga na Alesp não é definido somente pelo seu desempenho individual, uma vez que as 94 cadeiras disponíveis são divididas através de um sistema proporcional, que considera o total de votos obtidos por todos os candidatos de um partido ou federação, somado aos votos dados diretamente ao partido como um todo.





Através do cálculo do quociente eleitoral, que consiste em dividir a quantidade de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa, é possível descobrir o número mínimo de votos que o partido precisa receber para conquistar uma cadeira.

Por exemplo, em 2022, na eleição estadual paulista, o cálculo resultou em 238.817 votos, ou seja, a cada vez que o partido conquistava esse número, uma cadeira era concedida à um deputado.

Os assentos, então, são ocupados pelos candidatos mais votados de cada partido que cumprirem as exigências mínimas da legislação eleitoral.

Por conta desse sistema, candidatos com números de votação muito expressivos são chamados de "puxadores de votos", uma vez que seus números individuais podem ajudar o partido a conquistar mais cadeiras. Por mais que a lista final de deputados estaduais eleitos ainda possa mudar até o término da apuração e da distribuição das sobras, os candidatos mais votados do estado já têm a vaga garantida e tendem a ajudar a eleger outros nomes de suas legendas.

Confira a lista dos 20 candidatos mais votados no estado: