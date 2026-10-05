Divulgação/RioSP O retorno da Via Dutra (BR-116) será interditado de forma temporária a partir das 10h desta segunda-feira (05) em Barra Mansa

Um retorno da Via Dutra (BR-116) será interditado de forma temporária a partir das 10h desta segunda-feira (05) em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro. A informação é da concessionária responsável RioSP. O bloqueio permanece até às 16h na altura do quilômetro 278. O tráfego seguirá normal em ambos sentidos.

Motoristas que pretendiam usar o retorno para acessar a Rua José Hipólito terão de optar por desvios. Caso haja necessidade, os trabalhos podem ser estendidos até terça-feira (06).





Veja as rotas alternativas:

Conforme a concessionária, os seguintes desvios estarão disponíveis e devidamente sinalizados:

Motoristas que seguem pela Via Dutra no sentido Rio de Janeiro e desejam acessar o Centro pela Rua José Hipólito deverão prosseguir até o retorno do km 276,5, no bairro Monte Cristo, retornar no sentido São Paulo e acessar a rua no km 278,9.

Motoristas que seguem pela Via Dutra no sentido Rio de Janeiro e desejam acessar o bairro Getúlio Vargas pela Rua José Hipólito não terão alteração no trajeto.

Motoristas que seguem pela Via Dutra no sentido São Paulo e desejam acessar o bairro Getúlio Vargas pela Rua José Hipólito deverão prosseguir até o retorno do km 280,5, no bairro Bocaininha, retornar no sentido Rio de Janeiro e acessar a rua no km 278,9.

Motoristas que seguem pela Via Dutra no sentido São Paulo e desejam acessar o Centro pela Rua José Hipólito não terão alteração no trajeto.

Programação de desmonte de rochas na Serra das Araras

A concessionária também informou uma programação para trabalhos de desmontes de rochas na Serra das Araras para esta semana, na altura do quilômetro 224 da pista sul. Os trabalhos se estendem de hoje até quinta-feira (08), além do sábado (10).

A partir de hoje até quinta-feira (08), as operações acontecem das 13h às 15h. No final de semana, o horário previsto é das 16h às 18h, mas pode sofrer alterações a depender de determinações dos órgãos competentes.



