Coronel Paganotto Coronel Paganotto

O Coronel Paganotto (PL) foi eleito deputado estadual por São Paulo neste domingo (04). O candidato conquistou uma das 94 vagas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) ao alcaançar 77.660 votos nas eleições de 2026.

Paganotto concorreu com o número 22190 e integrou a chapa do PL para a Assembleia. O resultado garante ao candidato um mandato de quatro anos no Legislativo paulista, a partir de 2027.

O nome completo do deputado eleito é Fabio Paganotto Carvalho. Aos 53 anos, ele declarou à Justiça Eleitoral a ocupação de policial militar e possui ensino superior completo.

A eleição marca a chegada de Paganotto à Alesp em uma disputa definida pelo sistema proporcional. Nesse modelo, a eleição de deputados depende tanto da votação individual quanto do desempenho alcançado pelo partido.

Quem é Coronel Paganotto

Natural de São Paulo, Paganotto nasceu em 16 de julho de 1973.

Na declaração apresentada à Justiça Eleitoral para as eleições deste ano, informou patrimônio de R$ 758.673,56. Entre os bens registrados estão apartamento, veículos, embarcações, aplicações financeiras e participações societárias.

Ele concorreu pelo PL, partido que lançou uma ampla relação de candidatos a deputado estadual em São Paulo nesta eleição.

Com a vitória nas urnas, Paganotto passa a integrar a próxima composição da Assembleia Legislativa paulista.

A nova legislatura terá início em 2027.