Robina Weermeijer/Unsplash Cérebro é formado por duas estruturas, segundo pesquisa

Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que o cérebro se desenvolvia a partir de uma única parte do embrião, que depois daria origem às diferentes áreas do órgão. Uma pesquisa liderada pela Stanford Medicine, nos Estados Unidos, porém, chegou à conclusão de que as regiões anterior e posterior se formam a partir de dois grupos diferentes de células.

A parte anterior é responsável por funções como linguagem, consciência e raciocínio, enquanto o cérebro posterior fica na região de trás da cabeça e está ligado ao tronco cerebral, estrutura que conecta o órgão à medula espinhal. Essa região controla funções que acontecem automaticamente no corpo, como respiração, sono e batimentos cardíacos.

Os neurônios do cérebro posterior também controlam músculos usados nos movimentos do rosto, da língua e da garganta. Essas funções são importantes, por exemplo, para falar e engolir.

Como foi feita a descoberta

Os primeiros experimentos da pesquisa foram feitos com embriões de camundongos. Os pesquisadores identificaram dois grupos de células que dariam origem a diferentes partes do sistema nervoso.

Um deles apresentava atividade do gene Otx2 e dava origem ao cérebro anterior e ao mesencéfalo. O outro apresentava atividade do gene Gbx2, que forma o cérebro posterior.

Os dois grupos ficam separados desde as primeiras etapas do desenvolvimento analisadas pela equipe.

Os pesquisadores também analisaram a cromatina, estrutura que organiza o DNA dentro das células. Essa organização ajuda a decidir quais genes podem ser ativados. Isso influencia as características e as funções que cada célula poderá desenvolver.

Mostramos pela primeira vez que a parte frontal do cérebro surge de uma célula progenitora totalmente diferente daquela que dá origem à parte posterior. Kyle Loh, professor associado de biologia do desenvolvimento e autor principal do estudo,









História começou há mais de 550 milhões de anos

A equipe também investigou se essa divisão na origem do sistema nervoso era exclusiva dos seres humanos ou se poderia ser muito mais antiga.

Os pesquisadores encontraram o mesmo padrão de duas origens em animais como galinhas e peixes-zebra. A característica também apareceu em vermes-de-bolota, pequenos animais marinhos que possuem um ancestral distante em comum com os seres humanos. As águas-vivas apresentam uma organização parecida.

Esses animais se separaram da linhagem evolutiva que deu origem aos seres humanos entre 600 milhões e 700 milhões de anos atrás e possuem dois sistemas nervosos localizados em diferentes extremidades do corpo.

Nossa pesquisa sugere que a evolução pegou dois sistemas neurais existentes e os uniu espacialmente. Kyle Loh, professor associado de biologia do desenvolvimento e autor principal do estudo,





Agora, a equipe pretende investigar se a medula espinhal também possui uma origem dividida durante o desenvolvimento. Os pesquisadores ainda querem entender melhor como doenças como atrofia muscular espinhal (AME) e esclerose lateral amiotrófica (ELA) afetam os neurônios do cérebro posterior.