Agência SP/Divulgação Obra da Linha 17-Ouro entra em fase final

A Linha 17-Ouro, monotrilho do Metrô de São Paulo, registrou uma nova falha na manhã desta quinta-feira (01), durante o segundo dia de funcionamento do trajeto após a ampliação do horário de funcionamento da linha.

De acordo com informações do metrô fornecidas ao g1, a falha teve início por volta de 7h23 e 7h29, gerando o esvaziamento de um trem na estação Brooklin, Zona Sul da capital, e que seguia no sentido da estação Morumbi. Na página do metrô, a circulação consta como normalizada, mas destaca que o horário ainda está limitado.

A primeira falha

Na noite de quarta-feira (30), por volta das 18h40, durante o primeiro dia de operação com horário ampliado, a Linha 17-Ouro já havia registrado uma falha relacionada à tração. O problema aconteceu na estação Chucri Zaidan, em um trem que seguia para a estação Washington Luís.





Com a falha, um dos vagões teve que ser esvaziado. Cerca de seis minutos depois, o problema foi resolvido e a composição seguiu a viagem, com a operação da linha normalizada. O Metrô informou que pediu desculpas pelos transtornos causados aos passageiros e que não houve impacto na operação.

Ampliação do horário

Ambas as falhas aconteceram nos dois primeiros dias após a aprovação da nova etapa de operação da Linha 17-Ouro, que envolve o aumento da circulação dos trens do monotrilho a partir da última quarta-feira (30). No momento, a linha funciona das 6h às 22h, de segunda à sábado; anteriormente, o funcionamento era de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h.

O monotrilho, que antes operava com três composições, agora opera com seis, e o intervalo médio entre as viagens caiu de 18 minutos para nove. Cinco dos trens percorrem o trajeto entre as estações Morumbi e Aeroporto de Congonhas, circulando de forma contínua em ambas as vias, já o sexto trem faz o percurso de ida e volta exclusivamente entre as estações Brooklin Paulista e Washington Luís.

Aos domingos e no período noturno (das 22h às 6h), quando não há atendimento ao público, as equipes realizam monitoramentos, avaliações e eventuais ajustes operacionais para assegurar a evolução do serviço com segurança e confiabilidade.

