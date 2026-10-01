Divulgação/Sindicato dos Comerciários de SP Taxis na cidade de São Paulo





O taxista Marcos Oliveira de Morais teve seu Cadastro Municipal de Condutores de Táxi (Condutax) cancelado pela Prefeitura de São Paulo, após cobrar R$ 30.350 de um turista argentino por uma corrida avaliada em R$ 30,75. O veículo dele também foi apreendido.

O caso

De acordo com a Prefeitura, ocolabora com as autoridades policiais para auxiliar nas investigações. Ainformou que o inquérito foi instaurado pela 1ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (DEATUR), que indiciou o taxista ; a conclusão do caso ainda depende da perícia.

O episódio ocorreu em 15 de setembro, quando o turista argentino pegou um táxi rumo ao Estádio do Morumbis, onde assistiria à partida entre São Paulo e Boca Juniors. Após a corrida, o homem pagou por meio eletrônico, e somente depois percebeu que o pagamento feito havia sido de R$ 30.350, mesmo que valor informado pelo motorista fosse de R$ 30,75

Antes de procurar a polícia, o torcedor tentou resolver o problema diretamente com o motorista e, no dia seguinte ao ocorrido, o turista escreveu em espanhol ao taxista, pedindo ajuda urgente. Sem resposta, mudou para o português e afirmou que um pagamento de R$ 30 mil havia sido feito por engano. Disse ainda que não queria registrar boletim de ocorrência, por acreditar que o caso se tratava de um mal-entendido, e que só desejava recuperar o dinheiro.





Depois de ligar para o taxista, o argentino voltou a insistir: ““Me diz quanto dinheiro você ainda tem e me devolve o que tiver; por favor, é um dinheiro que eu realmente preciso”. Sem retorno, o turista recorreu à polícia.

Versão do motorista

O taxista foi localizado durante uma blitz da Polícia Militar; uma máquina de cartão e um telefone foram apreendidos em seu carro. De acordo com a PM, ele alegou aos agentes ter entendido que o valor seria uma doação ou gorjeta, também disse ter usado parte do dinheiro para quitar uma dívida, o que o impediria de ressarcir o valor total.

Ao ser levado a delegacia, o motorista foi acusado de estelionato cometido por meio eletrônico e responde em liberdade. Até o momento, cerca de R$ 11,7 mil foram devolvidos ao torcedor.

A equipe do iG não conseguiu localizar o contato de Marcos e nem sua defesa.