Divulgação/Governo de SP Trem da Linha 17-Ouro

A partir desta quarta-feira (30), o monotrilho da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo, na zona sul da capital paulista, funcionará em novo horário: das 6h às 22h, de segunda a sábado. O modelo temporário de viagens gratuitas para testes continua mantido. Desde o fim de março deste ano, a linha já transportou mais de 500 mil passageiros.

Com o novo esquema, que substitui o horário anterior (das 9h às 16h, de segunda a sexta), os passageiros ganham nove horas a mais de operação diária e maior oferta de composições para se deslocar entre a região do Morumbi e o Aeroporto de Congonhas. Segundo o Metrô, a nova programação reduzirá o intervalo médio entre os trens de 18 para 9 minutos.

Como será a operação em novo horário?

A linha operará com seis trens. Cinco farão o trajeto entre as estações Morumbi e Aeroporto de Congonhas, circulando de forma contínua em ambas as vias. O sexto trem fará o percurso de ida e volta exclusivamente entre as estações Brooklin Paulista e Washington Luís.

"A circulação simultânea de mais composições aumenta a oferta de viagens e permite reduzir os intervalos. Também coloca a linha em uma configuração operacional mais complexa. Por isso, o Metrô acompanhará o desempenho dos sistemas, dos equipamentos de via e manobra e da infraestrutura durante esta nova etapa", destaca a companhia.

Aos domingos e no período noturno (das 22h às 6h), quando não haverá atendimento ao público, as equipes realizarão monitoramentos, avaliações e eventuais ajustes operacionais para assegurar a evolução do serviço com segurança e confiabilidade.





Como funcionará o atendimento na estação Washington Luís?



O atendimento à estação Washington Luís continuará feito por um trem específico, com intervalo médio previsto de nove minutos.

Quem pretender desembarcar nessa estação deve realizar a troca de trem em Brooklin Paulista. Do mesmo modo, o passageiro que embarca em Washington Luís e deseja seguir para as pontas da linha (Morumbi ou Aeroporto de Congonhas) também precisa fazer a transferência em Brooklin Paulista.

O que é a Linha 17-Ouro?

Prometida para a copa de 2014 e décadas de avanços e retrocessos nas obras, a Linha 17-Ouro foi inaugurada no final de março desde ano. É o segundo sistema de monotrilho da capital paulista e conecta o Aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos.

O trecho possui 6,7 quilômetros de extensão operacional e oito estações, com capacidade prevista para atender cerca de 100 mil passageiros por dia quando estiver em pleno funcionamento.

A linha operava de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com apenas três trens em circulação. Em seis meses de testes, a frota realizou cerca de 8 mil viagens e percorreu aproximadamente 28 mil quilômetros.