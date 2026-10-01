Reprodução Matheus Fernandes Machado, conhecido como Ugoianin, deve ser deportado

O influenciador goiano Matheus Fernandes Machado, de 28 anos, conhecido como Ugoianin, será deportado dos Estados Unidos após passar por cinco unidades de detenção, entre elas a Karnes Country Immigration, em Kansas, no Texas. O Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) confirmou ao iG a chegada de um voo de repatriação para sexta-feira (2), em Belo Horizonte, mas não informou se Matheus está entre os deportados.

Apesar de confirmar a expectativa da chegada do voo em Belo Horizonte, o Minstério informou que a confirmação só é feita no próprio dia do voo e depende dos trâmites do país norte americano.

Informações exclusivas apuradas pelo iG apontam que o jovem foi transferido para uma nova prisão e está gripado, sentindo dores no peito e muto abalado. "Ele está em uma cadeia velha. Estamos muito preocupados com ele", disse uma fonte à reportagem.



De acordo com o programa Aqui é Brasil, do MDHC, os voos com brasileiros deportados dos Estados Unidos ocorrem às quartas-feiras. Na chegada ao Brasil, os repatriados têm acesso a serviços como alimentação, hospedagem temporária e apoio psicossocial, além de passagem até o município de destino.

Prima do jovem, Ludmilla Machado confirmou, pelas redes sociais, que Matheus será deportado. “Falou que de sexta até domingo ele chega aí em Goiânia”.

Ludmilla também contou que Matheus passou por cinco prisões administrativas durante o período em que esteve sob custódia das autoridades americanas. Segundo ela, o influenciador está emocionalmente abalado.

“Ele tá bem abalado, e claro, né? Eu também, por tudo que aconteceu, triste que aconteceu nesse momento”, declarou.

A prima agradeceu o apoio recebido desde que tornou a situação pública e disse que Matheus pretende relatar o que aconteceu quando estiver de volta ao Brasil. “E chegando aí ele vai conversar com vocês, falar tudo, tá bom?”, afirmou.

Prisão

A prisão do influenciador mobilizou familiares, amigos e seguidores nas redes sociais. Ludmilla passou a divulgar informações sobre a situação do primo e a buscar orientação para ajudá-lo. Em uma atualização anterior, em 23 de setembro, ela havia relatado que Matheus seria transferido para outra unidade de detenção.

Em nota a imprensa, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) informou que Matheus entrou irregularmente no país em 5 de setembro, nas proximidades do Rio Grande. Segundo a agência, seus agentes o localizaram no dia 14, depois de ele ter sido preso pela Patrulha de Fronteira sob acusação de reentrada ilegal. Na ocasião, o órgão afirmou que o brasileiro estava sob custódia e aguardava sua remoção dos Estados Unidos.



Morador de Goiânia, Matheus ficou conhecido nas redes sociais por publicar vídeos de humor e conteúdos relacionados ao Vila Nova, clube pelo qual torce.



